Надаль не буде виступати на Вімблдоні: відома причина
За день до півфіналу тенісист знявся з турніру
Дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч не зможе повторити свій успіх через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос. Про це повідомляє офіційний сайт мейджора.
36-річний іспанець не зможе продовжити серію перемог на «Великих шоломах» сезону-2022. Після звитяг в Австралії та Франції четвертий у рейтингу ATP тенісист змушений зачохлити ракетку на Вімблдоні.
Надаль знявся з турніру через травму м'язів живота. Проблеми в піренейця почалися під час чвертьфінального протистояння з американцем Фріцом. Він викликав на корт лікаря, але зміг продовжити боротьбу та виграв п'ятий сет на тай-брейку.
У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики в нього виявили розрив м'яза на сім міліметрів. За такої ситуації подальша участь у Вімблдоні стала для досвідченого іспанця неможливою.
Нагадаємо, українська тенісистка порушила вікову традицію Вімблдону.
Також Росію та Білорусь відсторонено від членства у міжнародній федерації тенісу.