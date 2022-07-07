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    Надаль не буде виступати на Вімблдоні: відома причина

    &nbsp;Рафаель Надаль травмувався - Надаль не буде виступати на Вімблдоні: відома причина
     Рафаель Надаль травмувався
    фото з відкритих джерел

    За день до півфіналу тенісист знявся з турніру

    Дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч не зможе повторити свій успіх через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос. Про це повідомляє офіційний сайт мейджора.

    36-річний іспанець не зможе продовжити серію перемог на «Великих шоломах» сезону-2022. Після звитяг в Австралії та Франції четвертий у рейтингу ATP тенісист змушений зачохлити ракетку на Вімблдоні.

    Надаль знявся з турніру через травму м'язів живота. Проблеми в піренейця почалися під час чвертьфінального протистояння з американцем Фріцом. Він викликав на корт лікаря, але зміг продовжити боротьбу та виграв п'ятий сет на тай-брейку.

    У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики в нього виявили розрив м'яза на сім міліметрів. За такої ситуації подальша участь у Вімблдоні стала для досвідченого іспанця неможливою.

    Нагадаємо, українська тенісистка порушила вікову традицію Вімблдону.

    Також Росію та Білорусь відсторонено від членства у міжнародній федерації тенісу.

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    Теги: росія окупанти теніс війна Україна Рафаель Надаль окупація час #stoprussia
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    Надаль не буде виступати на Вімблдоні: відома причина