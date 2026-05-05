«Наші тренери набагато сильніші». Хвостенко порівняла українських та іноземних фахівців у біатлоні

Нова тренерка збірної України з біатлону хоче покращити результати

Нова старша тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко переконана, що українські фахівці нічим не поступаються іноземним колегам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське Радіо Чернігів.

Що сказала Хвостенко?

Оксана Хвостенко стала новою старшою тренеркою жіночої збірної України з біатлону за результатами Президії Федерації біатлону. На цій посаді вона замінила Миколу Зоца, який працював з командою впродовж трьох сезонів.

Упродовж попередніх років жіночу збірну України з біатлону очолювали як українські, так і іноземні фахівці. Зокрема в олімпійському циклі до Олімпіади у Пхьончхані з нею працював словенець Урош Велепець, він же повернувся до команди і на сезон-2021/22, коли вона змагалася на Іграх у Китаї.

Оксана Хвостенко наголосила, що українські тренери здатні підготувати команду краще за іноземних фахівців, оскільки краще знають специфіку місцевого біатлону.

«Завжди кажуть, що іноземні фахівці приходять і вони все знають, а ми нічого не розуміємо. Я б могла довго сперечатися на цю тему – наші тренери все одно набагато сильніші. У нас трішки не так працює система, як у Європі, Скандинавії.

Ми беремо те, що можемо взяти – наше, своє, і з цього намагаємося зробити, зліпити все необхідне, щоб спортсмен, який лишається у спорті, показав свій найвищий результат. Щоб не жалкував, що залишився, що поклав своє здоров'я, але пішов зі спорту, не досягши тих цілей, які перед собою ставив.

Тренери для того у команді, щоб намагатися все поліпшувати: і результати, і місця у загальному заліку. Від тренера багато чого залежить. І якщо тренер налаштований на роботу, то якщо докупи все це скласти, то можна зробити результат, на який може розраховувати спортсмен», – сказала Хвостенко.

Хто очолив жіночу збірну України з біатлону?

На посаді старшої тренерки жіночої збірної України з біатлону Хвостенко змінить Миколу Зоца. Минулого сезону вона працювала старшою тренеркою юніорської команди «синьо-жовтих». Тепер цю посаду обійматиме олімпійська чемпіонка Ігор-2014 Валентина Семеренко.

Під керівництвом Хвостенко жіноча юніорська збірна України з біатлону виграла заліки естафет та Кубка націй за підсумками сезону юніорського Кубка IBU. Крім цього, біатлоністка Тетяна Тарасюк виборола Малий кришталевий глобус у спринтах.

Хвостенко – 4-разова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та 6-разова призерка етапів Кубка світу. Вона учасниця двох Олімпійських ігор (2002 та 2006 років). Найкращий результат – 20-те місце на Іграх у Турині в індивідуальній гонці. Кар'єру біатлоністки Хвостенко закінчила у сезоні-2010/11, і з часом перейшла до тренерської діяльності.

