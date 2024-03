Німеччина видала візи для участі в Кубку світу російським батутистам, які підтримують війну

Російські стрибуни на батуті, які підтримують війну проти України, отримали візи, які дозволять їм в'їхати до Німеччини. Там з 22 по 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу, за підсумками якого визначаться володарі олімпійських ліцензій.

«Наші спортсмени вже отримали в'їзні візи та наступного тижня вирушать на етап Кубка світу», – заявив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров.

Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародна федерація гімнастики допустила до участі у турнірах під своєю егідою чотирьох російських стрибунів на батуті: Яну Лебедєву, Анжелу Бладцеву, Кирила Козлова та Данила Касимова.

FIG has allowed 4 Russians who have supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Kozlov, Kazimov, Bladtceva, Lebedeva competed against the backdrop of the big military symbol «Z» and Russian propaganda slogan «We don’t abandon our own». pic.twitter.com/GysAJHKv2Q