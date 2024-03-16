Німеччина видала візи для участі в Кубку світу російським батутистам, які підтримують війну

Пост в Instagram з літерою «Z», який вподобала російська батутистка Бладцева

Російські батутисти тепер мають можливість виграти ліцензії, для участі в Олімпіаді

Російські стрибуни на батуті, які підтримують війну проти України, отримали візи, які дозволять їм в'їхати до Німеччини. Там з 22 по 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу, за підсумками якого визначаться володарі олімпійських ліцензій.

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«Наші спортсмени вже отримали в'їзні візи та наступного тижня вирушать на етап Кубка світу», – заявив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров.

Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародна федерація гімнастики допустила до участі у турнірах під своєю егідою чотирьох російських стрибунів на батуті: Яну Лебедєву, Анжелу Бладцеву, Кирила Козлова та Данила Касимова.

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FIG has allowed 4 Russians who have supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Kozlov, Kazimov, Bladtceva, Lebedeva competed against the backdrop of the big military symbol «Z» and Russian propaganda slogan «We don’t abandon our own». pic.twitter.com/GysAJHKv2Q — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 5, 2024

Ці спортсмени в минулому році змагалися на турнірі на тлі військового символу «Z» та російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».

Також Бладцева лайкала в Instagram пост з літерою «Z».

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Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.