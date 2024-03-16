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Німеччина видала візи для участі в Кубку світу російським батутистам, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Німеччина видала візи для участі в Кубку світу російським батутистам, які підтримують війну
Пост в Instagram з літерою «Z», який вподобала російська батутистка Бладцева

Російські батутисти тепер мають можливість виграти ліцензії, для участі в Олімпіаді

Російські стрибуни на батуті, які підтримують війну проти України, отримали візи, які дозволять їм в'їхати до Німеччини. Там з 22 по 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу, за підсумками якого визначаться володарі олімпійських ліцензій.

«Наші спортсмени вже отримали в'їзні візи та наступного тижня вирушать на етап Кубка світу», – заявив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров.

Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародна федерація гімнастики допустила до участі у турнірах під своєю егідою чотирьох російських стрибунів на батуті: Яну Лебедєву, Анжелу Бладцеву, Кирила Козлова та Данила Касимова.

Ці спортсмени в минулому році змагалися на турнірі на тлі військового символу «Z» та російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».

Також Бладцева лайкала в Instagram пост з літерою «Z».

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олімпіада Німеччина

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