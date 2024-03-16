Німеччина видала візи для участі в Кубку світу російським батутистам, які підтримують війну
Російські батутисти тепер мають можливість виграти ліцензії, для участі в Олімпіаді
Російські стрибуни на батуті, які підтримують війну проти України, отримали візи, які дозволять їм в'їхати до Німеччини. Там з 22 по 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу, за підсумками якого визначаться володарі олімпійських ліцензій.
«Наші спортсмени вже отримали в'їзні візи та наступного тижня вирушать на етап Кубка світу», – заявив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров.
Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародна федерація гімнастики допустила до участі у турнірах під своєю егідою чотирьох російських стрибунів на батуті: Яну Лебедєву, Анжелу Бладцеву, Кирила Козлова та Данила Касимова.
FIG has allowed 4 Russians who have supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 5, 2024
Kozlov, Kazimov, Bladtceva, Lebedeva competed against the backdrop of the big military symbol «Z» and Russian propaganda slogan «We don’t abandon our own». pic.twitter.com/GysAJHKv2Q
Ці спортсмени в минулому році змагалися на турнірі на тлі військового символу «Z» та російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».
Також Бладцева лайкала в Instagram пост з літерою «Z».
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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