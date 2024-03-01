КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії – ЗМІ
Причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових боєприпасів у Північній Кореї або логістичні проблеми
КНДР, імовірно, призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії. На це вказують дані супутникового моніторингу, пише південнокорейське видання NK Pro.
Кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак ось уже три тижні ці перевезення не здійснюються.
Йдеться про чотири контейнеровози – «Майя 1», «Ангара», «Марія» і Lady R. Сукупно вони здійснили до Північної Кореї щонайменше 32 рейси: з порту Раджин (КНДР) до російських портів Приморського краю – у селищі Дунай і селищі Східний. Звідти контейнери везли залізницею в Краснодарський край – ближче до кордонів України.
12 лютого відбувся останній такий рейс коли в порт Раджин прийшла «Майя-1». Відтоді супутники не зафіксували жодного нового рейсу в цей північнокорейський порт. Крім того, з внутрішніх районів КНДР у цей порт припинили надходити нові контейнери залізницею. При цьому вже вивантажені з російських кораблів контейнери залишаються в корейському порту і не відвозяться углиб країни: очевидно, вони порожні і поки що не потрібні для нових поставок.
Чому саме припинилися перевезення вантажів між корейським портом і Росією, поки не зрозуміло. Автори публікації висувають припущення, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових боєприпасів у Північній Кореї або логістичні проблеми.
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