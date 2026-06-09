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Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося
Трамп зробив несподівану заяву після освистування на матчі
фото: AP

Під час фінального матчу частина глядачів вигукувала «Зрадник», але президент США заявив, що почув переважно оплески

Президента США Дональда Трампа освистали під час фінального матчу Національної баскетбольної асоціації в Нью-Йорку. Інцидент стався на арені Madison Square Garden перед початком третього матчу серії між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію YahooSports.

Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА. Однак його поява на арені викликала неоднозначну реакцію серед уболівальників.

Коли обличчя американського лідера з'явилося на великому екрані під час виконання державного гімну США, частина глядачів почала голосно свистіти та вигукувати «Зрадник».

Журналісти зазначають, що причиною невдоволення могли стати як політичні погляди частини мешканців Нью-Йорка, так і безпрецедентні заходи безпеки, запроваджені через візит президента.

Для охорони Трампа навколо арени перекрили рух транспорту та пішоходів. Уболівальникам довелося проходити додаткові перевірки безпеки, а традиційну фан-зону біля стадіону взагалі скасували.

Крім того, місцеві заклади повідомляли про втрату частини клієнтів через запроваджені обмеження.

На матч Трамп прибув разом зі своєю онукою Кай Трамп, власником клубу «Нью-Йорк Нікс» Джеймсом Доланом та кількома високопосадовцями своєї адміністрації.

Попри реакцію трибун, президент США заперечив, що його освистували. «Я думаю, що це були переважно оплески. Це було гучно. І це було дуже захоплено», – заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак.

Нагадаємо, раніше поліція Нью-Йорка скасувала перегляд третього матчу фіналу НБА між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс» на відкритому повітрі біля Madison Square Garden. За даними ESPN, рішення ухвалили через посилені заходи безпеки, пов'язані з присутністю Дональда Трампа. Воно було погоджене із Секретною службою США. Також керівництво «Нікс» закликало вболівальників прибути на гру щонайменше за дві години до початку через додаткові перевірки на вході.

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Теги: Дональд Трамп США НБА скандал

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