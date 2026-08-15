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Оляновська з рекордом України здобула бронзу Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Оляновська з рекордом України здобула бронзу Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Оляновська переписала історію української легкої атлетики
фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Оляновська виборола третю нагороду континентальних першостей

Скороходка Людмила Оляновська здобула бронзу Чемпіонату Європи з легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

На континентальній першості з легкої атлетики, що триває у британському Бірмінгемі, українка Людмила Оляновська стала третьою у спортивній ходьбі на півмарафонській дистанції, фінішувавши з часом 1:31.07 год.

Цей результат став новим національним рекордом України. У боротьбі за друге місце Людмила поступилася італійці Александріні Міхай (1:31.04 год) лише трьома секундами. Переможницею на цій дистанції стала представниця Іспанії Марія Перез, яка здобула «золото» з результатом 1:30.06 год.

Для Людмили Оляновської це третя медаль чемпіонатів Європи. Раніше українка вже виборювала срібло та бронзу континентальних першостей у ходьбі на 20 км у 2014 та 2024 роках відповідно.

Зазначимо, що цьогоріч Людмила демонструє історичні результати: у липні, на турнірі в Австрії, вона оновила світовий рекорд у ходьбі на 1 милю (6:10.09 хв), який тримався 36 років, а в лютому встановила світовий рекорд на дистанції 5000 метрів у приміщенні (19:53.61).

Для збірної України це третя медаль на Чемпіонаті Європи 2026. Раніше срібним призером у стрибках у висоту став Олег Дорощук, а бронзову нагороду у метанні молота здобув Михайло Кохан.

Чемпіонат Європи у Бірмінгемі став кульмінацією одного з найкращих сезонів у кар'єрі Михайла Кохана. Українець протягом року демонстрував стабільно високі результати, а головною вершиною став особистий рекорд у 82,38 м. Цей результат Кохан показав на змаганнях у США та вперше у кар'єрі подолав позначку 82 метрів. Окрім особистого рекорду, ще три його результати цього сезону входять до десятки найкращих у кар'єрі українця.

Такі показники дозволили Кохану підійти до Чемпіонату Європи серед лідерів світового метання молота. Перед стартом фіналу українець посідав третє місце у світовому рейтингу, що підкреслювало його статус одного з головних претендентів на медаль.

Теги: Людмила Оляновська спорт легка атлетика

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