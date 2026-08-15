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Владислав Бухов і Нікіта Шеремет вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з плавання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Владислав Бухов і Нікіта Шеремет вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з плавання
Нікіта Шеремет і Владислав Бухов спеціалізуються на виступах на 50 метрів вільним стилем
фото: Федерація плавання України

Українські спринтери показали вражаючі результати на найкоротшій дистанції 

Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов потрапили до вісімки фіналістів Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту на дистанції 50 метрів вільним стилем. Про це повідомляє «Главком».

Блискучий день для українців

Нікіта Шеремет продовжив вражати на своєму дебютному дорослому чемпіонаті Європи на довгій воді. У кваліфікації він показав результат у 21,56 секунди, ставши найкращим серед усіх плавців на цьому етапі. Уже за кілька годин після того українець виграв свій півфінальний заплив із результатом 21,38 секунди, який знову дозволив йому очолити загальний протокол перед фіналом.

Крім того, Шеремет повторив рекорд України на 50-метрівці вільним стилем на так званій «довгій» воді (у 50-метровому басейні). Для 19-річного плавця це буде перший дорослий фінал континентальної першості на довгій воді. Минулого року він здобув срібну медаль на аналогічній дистанції на Чемпіонаті Європи на короткій воді.

Не відстав від свого партнера по збірній і чемпіон світу 2024 року Владислав Бухов. Українець значно покращив ранковий результат кваліфікації та подолав дистанцію за 21,51 секунди (порівняно з 21,87 секунди у попередніх). Це дозволило йому посісти третє місце серед півфіналістів, програючи лише на 0,13 секунди позаду Шеремета.

Таким чином, Україна матиме одразу двох представників у фіналі найкоротшої чоловічої дистанції. Бухов спробує здобути другу поспіль медаль Чемпіонату Європи після бронзи Євро-2024, тоді як Шеремет боротиметься за свою першу дорослу нагороду на довгій воді.

Фіналісти Чемпіонату Європи 2026 у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем

  1. Нікіта Шеремет (Україна) 21,38 секунди
  2. Єгор Корнєв (-) 21,44 секунди
  3. Владислав Бухов (Україна) 21,51 секунди
  4. Андрей Барна (Угорщина) 21,52 секунди
  5. Крістоф Мілак (Угорщина) 21,58 секунди
  6. Том Феннон (Ірландія) 21,65 секунди
  7. Джованні Гуатті (Італія) 21,72 секунди
  8. Діого Рібейру Матуш (Португалія) 21,72 секунди

Фінальний заплив на 50 метрів вільним стилем відбудеться у неділю, 16 серпня, о 20:30 за київським часом. Головними суперниками будуть нейтральний Єгор Корнєв, а також легендарний Крістоф Мілак, який увірвався у плавання вільним стилем після спеціалізації на плаванні батерфляєм. 

Нагадаємо, що на Чемпіонаті США українець Нікіта Шеремет виборов бронзу

Теги: плавання Крістоф Мілак Владислав Бухов Нікіта Шеремет чемпіонат Європи

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