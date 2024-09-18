Затримання Усика та обстріл Запорізької області: головне за ніч

Вночі стало відомо, що арешт українського боксера – це непорозуміння

У ніч на 18 вересня ворожі війська застосували ударні безпілотники для атаки на Запорізьку область. Вночі стали відомі деталі затримання Усика. Росію було атаковано дронами.

Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

Польський промоутер розповів причину затримання Усика

Польський промоутер Анджей Василевський поділився подробицями інциденту з затриманням українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він отримав інформацію від менеджера Усика, Олександра Красюка. Про це повідомило Przeglad Sportowy.

У Тверській області росіяни заявили про масштабну пожежу через атаку дронів (відео)

У місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. Окупаційна влада заявляє, що пожежа виникла на місці падіння уламків дронів.

Окупанти обстріляли Запорізьку область: двоє людей загинули

Вчора, 17 вересня, приблизно о 22:30 російські військові здійснили масовану атаку на Запорізьку область. Внаслідок бомбардування Комишуваської громади загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.