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Відомі артисти, спортсмени та пілоти привітали Україну з Днем авіації віршем Ліни Костенко

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомі артисти, спортсмени та пілоти привітали Україну з Днем авіації віршем Ліни Костенко
Авіатори отримали оригінальне привітання у день професійного свята
фото: Повітряні сили ЗС України

Відео показало командування Повітряних Сил ЗСУ

Останньої суботи серпня Україна відзначає День авіації. Із цієї нагоди усіх причетних одо галузі привітали відомі українські артисти, спортсмени та пілоти. Вони разом прочитали вірш Ліни Костенко «Крила». Відео показало командування Повітряних Сил ЗСУ.

Рядки з поезії виголосили Тіна Кароль, Дарія Астафʼєва, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва, Тарас Тополя, Jerry Heil, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Олександр Новіков, а також льотчики Karaya (Вадим Ворошилов), Грім (Ростислав Лазаренко), Sava, West, Сергій Вербицький та інші.

У відео також можна побачити кадри польотів української авіації.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

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Теги: Тіна Кароль Надя Дорофєєва відео Jerry Heil Тарас Тополя Олександр Новіков Олександр Усик Еліна Світоліна авіація

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Культура

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