Село на Чернігівщині через наплив переселенців переживає будівельний бум

У Хрипівці зареєстровано 67 ВПО, з'явилося 72 дитини, а місцева школа та дитсадок отримали нове дихання

На тлі постійних ворожих обстрілів прикордонних територій Чернігівщини село Хрипівка Городнянської громади переживає справжній будівельний бум. За останні три роки тут повністю розкупили вільний приватний житловий фонд, а ціни на нерухомість зросли щонайменше вдвічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Вісник Ч».

За словами старости села Олександра Ткаченка, у Хрипівці вже зовсім не залишилося вільних садиб. Останній придатний для проживання будинок виставили на продаж за $5 тисяч і миттєво реалізували. Для порівняння, до сплеску попиту аналогічна хата коштувала близько $2 тисяч доларів. Наразі якісне житло з підведеним газом та централізованою водою оцінюють у $5 000–$7 000, а варіанти без водопроводу – від $4 000.

У сусідній Півнівщині ще залишаються поодинокі варіанти по $2 тисячі, проте покупцям доводиться додатково сплачувати 10–12 тисяч гривень за переоформлення документації. Масовий приплив переселенців із Харкова, Сум, Херсона та небезпечних прикордонних сіл суттєво змінив демографію села: у Хрипівці зареєстровано 67 ВПО, з'явилося 72 дитини, а місцева школа та дитсадок отримали нове дихання.

Оскільки державна програма компенсацій у 500 тисяч гривень у цій зоні не працює через ризики відновлення активних бойових дій, Городнянська міська рада розробила власну систему закупівлі житла. За словами секретарки міськради Світлани Більської, гроші на проєкт виділяють із місцевого бюджету, а також залучають допомогу Асоціації міст України.

Міська рада закуповує хати у комунальну власність та передає їх родинам переселенців. Люди живуть у будинках 10 років на правах оренди, сплачуючи лише комунальні послуги, після чого житло безоплатно переходить у їхню приватну власність. У такий спосіб громада придбала вже 20 осель.

До облаштування нових мешканців активно долучаються й міжнародні благодійні фонди, які безкоштовно замінюють вікна, ремонтують дахи, проводять воду та будують господарчі споруди. Через дефіцит хат у Хрипівці програму розширюють на сусідні села – Півнівщину та Конотоп.

Нагадаємо, Віктор та Інга Вороненки з Бахмута придбала хату у селі Бачманівка, що на Хмельниччині. Господарі показали свій новий будинок, поділилися історією його пошуку та розповіли, як планують перевтілювати дім.

Також переселенець зі Слов'янська Федір Мамедов зумів придбати затишний дім у селі Баранівка на Тернопільщині фактично за ціною щомісячної оренди. Чоловік повністю відновив житло, яке пустувало ціле десятиліття, і тепер рятує від безвиході співгромадян із прифронтових та окупованих зон.