Новий поворот: Україна і Люксембург можуть отримати синхронні поразки за порушення правил натуралізації



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Історія з натуралізацією Жініора Мораєша отримала несподіваний поворот. Через чотири дні після спалаху скандалу російськомовне видання про українську збірну з відповідною назвою Zbirna.com, до фінансування якого начебто причетний президент Федерації футболу України Андрій Павелко, вирішило проявити поліглотство. Промоніторивши литовський ресурс 15 min, незаанґажовані репортери несподівано натрапили на цікаву інформацію. Про те, що, мовляв, футболіст збірної Люксембургу Жерсон Родріґес, автогол якого на 93-й хвилині приніс перемогу українцям у матчі відбірного раунду чемпіонату Європи, натуралізований з порушеннями статуту ФІФА.

«Очевидно, Жерсон, який народився в Португалії, не відповідає критеріям натуралізації, - цитується поважний литовський таблоїд без прямого посилання на першоджерело. - Він приїхав у Люксембург у 2013 році і послідовно виступав за «Свіфт Есперанж», «Расинґ» і «Фолу». В 2017 році він перейшов у чемпіонат Нідерландів у «Телстар», а пізніше – в молдовський «Шериф». З січня нинішнього року Родріґес захищає кольори японського «Джубіло Івата». Абсолютно зрозуміло, що Жерсон не жив у Люксембурзі безперервно протягом п'яти років. Таким чином, якщо в матчі з Люксембургом Україні буде присуджено технічну поразку, то і в поєдинку люксембуржців з литовцями потрібно поступати аналогічно».

Найцікавіше, що сайті 15 min така стаття справді є, але з посиланням (правда, теж неактивним) на російський «Советский спорт». А у росіян висновок журналіста Андрєя Без’язичного не такий оптимістичний, як у ЗМІ Павелка.

«Хай там що говорять закони Великого Герцоґства, натуралізація Родріґеса, за регламентом ФІФА, незаконна точно так само, що і натуралізація Мораєша. - написало популярне в часи СССР спортивне ЗМІ. - Причому якщо українець порушив закон тільки зараз (так як він дебютував за Україну), то Родріґес порушує з березня 2017 року, коли вперше зіграв за Люксембург (проти Франції). Висновок стосовно відбору Євро-2020: протест на люксембуржців можуть подавати не тільки українці, а й литовці, яким півоборонець «Джубіло Івати» 22 березня забив переможний м'яч. Таким чином, не виключений унікальний сценарій – коли технічні поразки зарахують обом учасникам одного з матчів (України і Люксембургу). Ось це буде номер!»

Нагадаємо, що відповідно до регламенту ФІФА, за національну збірну будь-якої країни може грати футболіст, який народився в ній, або якщо там народилися його батьки або бабуся з дідусем, або якщо він прожив у цій країні п'ять років.