Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником
Марта Костюк продемонструвала прогрес у 2026 році
фото: EFE

Українка цьогоріч вийшла на новий змагальний рівень

Друга ракетка України Марта Костюк потрапила до чільної п'ятірки тенісисток за кількістю ейсів на турнірах серії «Великого шлема» в сезоні-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Українська спортсменка на чотирьох мейджорах року оформила 83 подачі на виліт. Лідеркою за цим показником стала переможниця Відкритого чемпіонату Австралії та US Open Єлєна Рибакіна (116 ейсів) з Казахстану. Також Костюк випередили японка Наомі Осака, чеська тенісистка Лінда Носкова та нейтральна білоруска Аріна Сабалєнка.

Цьогоріч українка встановила нові персональні орієнтири на трьох із чотирьох турнірах «Великого шлема». Вона дійшла до півфіналів «Ролан Гаррос» і Вімблдона, а також вдруге поспіль пробилася у четвертий раунд Відкритого чемпіонату США. Лише на Australian Open Костюк вибула в першому колі.

У новій версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка вперше в кар'єрі опинилася в першій десятці. Після US Open вона піднялася на десятий рядок. Там Костюк склала компанію співвітчизниці Еліні Світоліній, яка вийшла на сьоме місце.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк Наомі Осака Аріна Соболенко Єлєна Рибакіна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медісон Кіз уміло грає у вирішальних сетах
Переможниця Australian Open-2025 встановила новий рекорд жіночого тенісу
4 вересня, 17:57
Марта Костюк зазнала прикрої поразки
Костюк драматично програла тріумфаторці Вімблдона в 1/8 фіналу US Open
6 вересня, 22:16
Марта Костюк дійшла до третього кола одиночного розряду
Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open
9 вересня, 11:51
Новій очільниці WTA Валері Камілло доведеться боротися з фінансовими труднощами, які припали на її каденцію
WTA на межі банкрутства: жіночому тенісу загрожує серйозна фінансова криза
10 вересня, 13:18
Український тенісист захищав Україну понад чотири роки
Український тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби
11 вересня, 18:04
Марта Костюк оновила персональний рекорд
Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі
Вчора, 10:30
Костюк та Світоліна переписали історію українського тенісу
Історичний успіх Костюк і Світоліної. Вперше дві українки увійшли у топ-10 рейтингу WTA
Вчора, 12:21
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Вчора, 21:47
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA
Тенісна асоціація прокоментувала заяви тренера, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської
Сьогодні, 15:43

Новини

Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов
На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua