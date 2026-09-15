Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником

Українка цьогоріч вийшла на новий змагальний рівень

Друга ракетка України Марта Костюк потрапила до чільної п'ятірки тенісисток за кількістю ейсів на турнірах серії «Великого шлема» в сезоні-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Українська спортсменка на чотирьох мейджорах року оформила 83 подачі на виліт. Лідеркою за цим показником стала переможниця Відкритого чемпіонату Австралії та US Open Єлєна Рибакіна (116 ейсів) з Казахстану. Також Костюк випередили японка Наомі Осака, чеська тенісистка Лінда Носкова та нейтральна білоруска Аріна Сабалєнка.

116 – Elena Rybakina has served the most aces in Women's Singles Grand Slam events in 2026 (116), surpassing Aryna Sabalenka and Linda Noskova ... serving an ace on championship point at the US Open. Clutch.#USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/ErfsQvSaw0 — OptaAce (@OptaAce) September 14, 2026

Цьогоріч українка встановила нові персональні орієнтири на трьох із чотирьох турнірах «Великого шлема». Вона дійшла до півфіналів «Ролан Гаррос» і Вімблдона, а також вдруге поспіль пробилася у четвертий раунд Відкритого чемпіонату США. Лише на Australian Open Костюк вибула в першому колі.

У новій версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка вперше в кар'єрі опинилася в першій десятці. Після US Open вона піднялася на десятий рядок. Там Костюк склала компанію співвітчизниці Еліні Світоліній, яка вийшла на сьоме місце.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.