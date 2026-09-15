Яннік Сіннер повернувся до тренувань після двох місяців відсутності

Італієць розпочав процес лікування відразу після перемоги на Вімблдоні

Італійський тенісист Яннік Сіннер повернувся до тренувань після відновлення від травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

25-рычний спортсмен повернувся до тренувань після декількох тижнів у Турині, де він лікувався від запалення сухожилля правого коліна.

На корт Сіннер не виходив вже понад два місяці: італієць почав відновлення від ушкодження на наступний день після переможного фіналу Вімблдона, який відбувся 12 липня. Тоді він здолав Олександра Звєрєва.

Якщо у Янніка не виникне ніяких проблем, то вже 30 вересня він повернеться до гри в рамках п'тисотника у Пекіні.

Раніше відбувся фінал чоловічого US Open, у якому Олександр Звєрєв у чотирьох сетах здолав американця Бена Шелтона.

Нагадаємо, що прихильниця Лукашенка Аріна Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open.