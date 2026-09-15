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Яннік Сіннер повернувся до тренувань після двох місяців відсутності

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Яннік Сіннер повернувся до тренувань після двох місяців відсутності
Італієць у фіналі Вімблдона здолав Олександра Звєрєва
фото: Instagram Янніка Сіннера

Італієць розпочав процес лікування відразу після перемоги на Вімблдоні

Італійський тенісист Яннік Сіннер повернувся до тренувань після відновлення від травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

25-рычний спортсмен повернувся до тренувань після декількох тижнів у Турині, де він лікувався від запалення сухожилля правого коліна. 

На корт Сіннер не виходив вже понад два місяці: італієць почав відновлення від ушкодження на наступний день після переможного фіналу Вімблдона, який відбувся 12 липня. Тоді він здолав Олександра Звєрєва.

Якщо у Янніка не виникне ніяких проблем, то вже 30 вересня він повернеться до гри в рамках п'тисотника у Пекіні.

Раніше відбувся фінал чоловічого US Open, у якому Олександр Звєрєв у чотирьох сетах здолав американця Бена Шелтона.

Нагадаємо, що прихильниця Лукашенка Аріна Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open.

Теги: Яннік Сіннер теніс

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