Ерік з Херсона приніс Україні золото чемпіонату світу з боротьби (відео)



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Ерік Арушанян вразив не лише суперників а й, можливо, самого себе UFW

Наш борець показав високу техніку і незламний характер

У Таллінні (Естонія) стартував чемпіонат світу з трьох видів боротьби серед юніорів. Першими змагання розпочали представники вільного стилю. Українські вільники вже ґарантували собі дві медалі – Ерік Арушанян здобув золото, а Андрій Джелеп сьогодні ввечері боротиметься у фіналі.

Чемпіоном світу серед юніорів став вихованець херсонської боротьби Ерік Арушанян, котрий представляє вагову категорію до 70 кг. Свій турнірний шлях на естонських килимах підопічний Віктора Кубишина розпочав з дострокової перемоги 10:0 над швейцарцем Тобіасом Портманном.

У чвертьфіналі Ерік при рахунку 8:8, завдяки тому, що виконав результативну дію останнім, трохи несподівано переміг росіянина Алана Кудзоєва.

Не менш важкою вийшла півфінальна сутичка проти бронзового призера цьогорічного чемпіонату Європи серед юніорів Йомера Фарука Джаїра із Туреччини. Її Арушанян виграв з мінімальним рахунком 2:1.

Значно розкутіше наш борець провів фінальний поєдинок проти чинного чемпіона Європи, бронзового призера торішнього чемпіонату світу серед юніорів Васіле Дякона з Молдови. Правда, сутичка вийшла обопільно гострою і принесла Арушанянові перемогу 6:5. А з нею – титул чемпіона світу. Додамо, що торік Ерік здобув на юніорській світовій першості в словацькій Трнаві бронзу.

Сьогодні ввечері у фіналі вагової категорії до 61 кг боротиметься Андрій Джелеп, вихованець Джурівської школи «Ластівка», що на Івано-Франківщині. Суперником нашого борця буде японець Каїкі Ямаґучі.

Інші українські майстри вільного стилю залишилися в Талліні без медалей. Денис Бороган (до 65 кг) поступився у чвертьфіналі казахстанцеві Сирбазу Талґату. На тій же стадії туркові Фейзуллі Актюрку програв Данило Стасюк (до 97 кг). Валентин Бабій (до 79 кг) і Демид Караченко (до 86 кг) припинили боротьбу в 1/8 фіналу. Каміль Керимов (до 57 кг), Євген Дубовий (до 74 кг), Василь Сова (до 92 кг) і Юрій Ідзинський (до 125 кг) програли у стартових сутичках.

Наступними на юніорській світовій першості в боротьбу вступлять дівчата. Традиційно українські майстрині є претендентками на медалі майже в усіх вагових категоріях.