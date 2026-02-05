Головна Спорт Новини
Третя ракетка Франції Юго Умбер підозрюється у договірному матчі

Третя ракетка Франції Юго Умбер підозрюється у договірному матчі
Умбер історично добре грає на домашніх турнірах: француз доходив до фіналу «Мастерса» в Парижі, а також тричі вигравав турніри серії ATP250
фото: REUTERS/Pierre Albouy

Умбер дивним чином завершив гру проти свого співвітчизника Маннаріно 

Французький тенісист Юго Умбер опинився у центрі скандалу після завершення поєдинку другого кола турніру в Монпельє проти Адріана Маннаріно. Про це повідомляє «Главком».

Чому підозрюється Уго Умбер?

Умбер, який посідає 38-му сходинку світового рейтингу, викликав хвилю підозр у вболівальників та експертів через вкрай нетипову поведінку. Інцидент стався у найвідповідальніший момент — під час тай-брейку вирішального третього сету. Умбер вів у рахунку 4:3 і був лише за чотири очки від перемоги. Під час зміни сторін (відповідно до правил, гравці переходять після кожних 6 розіграних очок) його несподівано підійшов до своєї сумки, дістав телефон і почав щось уважно перевіряти на екрані.

Точна причина його дій невідома. Наприклад, дехто припускає, що він просто хотів вимкнути пристрій, який заважав сповіщеннями. Проте наслідки такої дії були підозрілими: після перевірки телефону Умбер не виграв жодного очка. Він програв чотири розіграші поспіль, два з яких — на власній подачі. Через це рахунок 4:3 перетворився на підсумкові 4:7 на користь Маннаріно.

Реакція соцмереж

Ця ситуація викликала хвилю обговорень у мережі. Вболівальники звернули увагу на те, що раніше в цьому ж сеті Умбер припускався нетипових помилок на трьох матч-пойнтах. Раптова зміна ігрового ритму після контакту з гаджетом змусила багатьох запідозрити тенісиста в отриманні зовнішніх сигналів або участі у грі на ставках.

Варто зазначити, що використання засобів зв’язку під час матчів суворо заборонено правилами ATP. Умбер фактично порушив регламент, діставши телефон із сумки під час гри. Офіційні органи тенісної доброчесності поки що не виступили з заявою, проте ситуація може поставити під загрозу репутацію 27-річного гравця.

Нагадаємо, що російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок. Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) дискваліфікувало на чотири роки росіянку Гульнару Назарову за спробу організувати договірний матч.

Теги: теніс договірні матчі

