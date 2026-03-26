«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»

Потап зізнався, що свого часу співпрацював із Сергієм Перманом

Репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, підтримав народного артиста України Віктора Павліка після скандалу на його ювілейному концерті. Конфлікт виник між командою Палацу «Україна» та дружиною співака Катериною Репяховою, яка звинуватила організаторів концерту у приниженнях в її сторону. Потап прокоментував цю ситуацію та висловився про керівника Палацу «Україна» Сергія Пермана в Іnstagram у сторис. Про це розповідає «Главком» із посиланням на соцмережі Потапа.

Олексій Потапенко підтримав родину Віктора Павліка в конфлікті навколо концерту співака. Репер також заявив, що після подібних скандалів керівники мають публічно визнати свою провину та звільнитися.

«Коли класний тренер із футболу програє якийсь важливий матч, він знаходить у собі сили і звільняється з посту. Це етика, професіоналізм і виховання. Якби ж то так було в нас в Україні з посадами, які займають керівники. Наприклад, культурних державних установ. Якщо вони публічно стратили, то вони мають знайти сили звільнитися. Тим паче є за що. У цій ситуації я підтримую артиста Віктора Павліка. Не тому, що він класний артист, а тому, що я знаю, що треба бути професіоналом», – сказав Потап.

Крім цього, Потап висловився про керівника Палацу «Україна», де проходив концерт Віктора Павліка – Сергія Пермана. Репер розповів, що раніше співпрацював із ним та зазначив, що подібні конфлікти за участі Сергія Пермана були не поодинокими.

«Я рідко навідуюсь в український шоубізнес, але пояснює свою позицію. По-перше, чому всі питання вирішуються російською мовою – це я став вами зараз. По-друге, є особистий досвід роботи із цією людиною. У мене немає нарікань на шоубізнес, а ось на посаду керівника Палацу «Україна». Думайте самі», – висловився Олексій Потапенко.

Що саме мав на увазі Потап, він не розповів. Зокрема продюсер заявив, що більше не планує втручатися в справи українського шоубізнесу та попрощався із ним.

«Обіцяю більше не втручатися у внутрішні справи українського шоубізнесу. Побачив ситуацію і подумав: «Ой, клас. І це ще я нічого не розповів, правда?» Ми почекаємо трохи, коли можна буде розповісти всі деталі залаштунків шоубізнесу. Хотілося передати привіт і побажати знаходити любов у серці. І до побачення, український шоубізнесе», – додав Потап.

Напередодні Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, упе«рше особисто» прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

На третій день після концерту і після того, як скандал набрав обертів, заяву зробив Сергій Перман. Він назвав родину народного артиста Павліка «професійними провокаторами» та прокоментував інцидент на концерті.

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).