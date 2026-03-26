Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Потап висловився про роботу Сергія Пермана на посаді керівника Палацу «Україна»
колаж: glavcom.ua

Потап зізнався, що свого часу співпрацював із Сергієм Перманом

Репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, підтримав народного артиста України Віктора Павліка після скандалу на його ювілейному концерті. Конфлікт виник між командою Палацу «Україна» та дружиною співака Катериною Репяховою, яка звинуватила організаторів концерту у приниженнях в її сторону. Потап прокоментував цю ситуацію та висловився про керівника Палацу «Україна» Сергія Пермана в Іnstagram у сторис. Про це розповідає «Главком» із посиланням на соцмережі Потапа.

Олексій Потапенко підтримав родину Віктора Павліка в конфлікті навколо концерту співака. Репер також заявив, що після подібних скандалів керівники мають публічно визнати свою провину та звільнитися.

«Коли класний тренер із футболу програє якийсь важливий матч, він знаходить у собі сили і звільняється з посту. Це етика, професіоналізм і виховання. Якби ж то так було в нас в Україні з посадами, які займають керівники. Наприклад, культурних державних установ. Якщо вони публічно стратили, то вони мають знайти сили звільнитися. Тим паче є за що. У цій ситуації я підтримую артиста Віктора Павліка. Не тому, що він класний артист, а тому, що я знаю, що треба бути професіоналом», – сказав Потап.

Крім цього, Потап висловився про керівника Палацу «Україна», де проходив концерт Віктора Павліка – Сергія Пермана. Репер розповів, що раніше співпрацював із ним та зазначив, що подібні конфлікти за участі Сергія Пермана були не поодинокими.

«Я рідко навідуюсь в український шоубізнес, але пояснює свою позицію. По-перше, чому всі питання вирішуються російською мовою – це я став вами зараз. По-друге, є особистий досвід роботи із цією людиною. У мене немає нарікань на шоубізнес, а ось на посаду керівника Палацу «Україна». Думайте самі», – висловився Олексій Потапенко.

Що саме мав на увазі Потап, він не розповів. Зокрема продюсер заявив, що більше не планує втручатися в справи українського шоубізнесу та попрощався із ним.

«Обіцяю більше не втручатися у внутрішні справи українського шоубізнесу. Побачив ситуацію і подумав: «Ой, клас. І це ще я нічого не розповів, правда?» Ми почекаємо трохи, коли можна буде розповісти всі деталі залаштунків шоубізнесу. Хотілося передати привіт і побажати знаходити любов у серці. І до побачення, український шоубізнесе», – додав Потап.

Напередодні Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, упе«рше особисто»  прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

На третій день після концерту і після того, як скандал набрав обертів, заяву зробив Сергій Перман. Він назвав родину народного артиста Павліка «професійними провокаторами» та прокоментував інцидент на концерті. 

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).

Читайте також:

Теги: скандал Потап Віктор Павлик шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua