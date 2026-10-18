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Олександр Бойко з перемоги стартував у «Чеські Будейовіце»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Бойко з перемоги стартував у «Чеські Будейовіце»
Олександр Бойко захищає кольори збірної України
фото: Instagram «Чеські Будейовіце»

Олександр Бойко доєднався до чеського клубу у серпні 2026

Волейболіст збірної України Олександр Бойко стартував з перемоги у чемпіонаті Чехії у складі «Чеські Будуйовіце». По це повідомляє «Главком».

Суперником команди українця став «Брно».

«Чеські Будуйцовіце» здобули перемогу з рахунком 3:0, хоча кожен з сетів не був аж надто простим для них.

Олександр Бойко провів на майданчику весь матч і продемонстрував 91% позитивного прийому, з яких 55% були ідеальними.

ЧЕЗ Екстраліга. Чоловіки. Чеські Будейовиці

«Чеські Будейовіце» – «Брно» – 3:0 (25:22, 29:27, 25:22)

  • Чеські Будейовіце: Бріхта (2), ван Ґел, Бартюнек, Перрі (3), Ігнат (8), Сколка (6), Томаш, Бойко (L), Духач, Седлачек (8), Білліч, Тейлор-Паркс (14).
  • Брно: Янечка (4), Роман (1), Моравець, Надаздін (13), Єглічка, Пражак (9), Їмал (12), Янку (11), Йоза, Вацлав (L), Рольнік (L).

До слова, волейбольний матч російської жіночої Суперліги між «Омичкою» та краснодарським «Динамо», який мав відбутися 17 жовтня в Омську, перенесено на невизначений термін через логістичні труднощі, викликані атакою дронів.

Нагадаємо, що Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу.

Теги: волейбол

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