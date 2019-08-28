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    Олександр Хацкевич змінить «Динамо» на… «Динамо»?

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    <p>45-річний Олександр Хацкевич опинився на кар&rsquo;єрному роздоріжжі</p> - Олександр Хацкевич змінить «Динамо» на… «Динамо»?

    45-річний Олександр Хацкевич опинився на кар’єрному роздоріжжі

    ФК "Динамо"

    Колишній тренер київського клубу ймовірно тренуватиме його мінського тезку

    Колишній наставник київського «Динамо» Олександр Хацкевич, якого звільнили з посади 14 серпня,  може продовжити кар'єру в своєму рідному клубі - мінському «Динамо». І може змінити на тренерському містку свого колишнього партнера по збірній Білорусі - Сергія Гуренка, чиєю роботою не дуже задоволені нові власники клубу. Мінське «Динамо» вже вилетіло з Ліги Європи. А цієї неділі, 1 вересня, зіграють проти «Німана» з Гродно, негативний результат у цьому матчі може призвести до моментальної зміни тренера.

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    Однак, на думку фахівців, не лише мінське «Динамо» розглядає кандидатуру Хацевича. Серед інших варіантів працевлаштування тренера – лідер польського футболу, 13-разовий чемпіон сусідів варшавська «Легія». У цьому випадку багато залежить від результату матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи з шотландським «Рейнджерс». Перший матч закінчився внічию 0:0 і в разі вильоту з турніру керівництво «Легії» напевно вдасться до заміни тренерського штабу. І Хацкевич - пріоритетний варіант як новий головний тренер.

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