Олександр Хацкевич змінить «Динамо» на… «Динамо»?



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45-річний Олександр Хацкевич опинився на кар’єрному роздоріжжі ФК "Динамо"

Колишній тренер київського клубу ймовірно тренуватиме його мінського тезку

Колишній наставник київського «Динамо» Олександр Хацкевич, якого звільнили з посади 14 серпня, може продовжити кар'єру в своєму рідному клубі - мінському «Динамо». І може змінити на тренерському містку свого колишнього партнера по збірній Білорусі - Сергія Гуренка, чиєю роботою не дуже задоволені нові власники клубу. Мінське «Динамо» вже вилетіло з Ліги Європи. А цієї неділі, 1 вересня, зіграють проти «Німана» з Гродно, негативний результат у цьому матчі може призвести до моментальної зміни тренера.

Однак, на думку фахівців, не лише мінське «Динамо» розглядає кандидатуру Хацевича. Серед інших варіантів працевлаштування тренера – лідер польського футболу, 13-разовий чемпіон сусідів варшавська «Легія». У цьому випадку багато залежить від результату матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи з шотландським «Рейнджерс». Перший матч закінчився внічию 0:0 і в разі вильоту з турніру керівництво «Легії» напевно вдасться до заміни тренерського штабу. І Хацкевич - пріоритетний варіант як новий головний тренер.