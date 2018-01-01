Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку, Нідерланди – на другому місці
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До вашої уваги підсумки четвертого дня на Іграх-2018
У вівторок, 13 лютого на Олімпіаді-2018 були розіграні вісім комплектів нагород.
Так, медалі були розіграні в керлінгу (змішані команди).
Тут перемогу святкувала збірна Канади.
Перемогу у сноуборді (хафпайп, жінки) святкувала американка Хлоя Кім.
Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, а третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Сполучених Штатів Аріель Голд.
У гірськолижному спорті (комбінація, слалом), перемогу святкував Марсель Гіршер з Австрії.
Срібло виборов представник Франції Алексіс Пентюро, а бронзу його співвітчизник Віктор Мюффа-Жанде.
Українець Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати.
Олена Шхумова та Олена Стецьків у санному спорті (3 та 4 заїзди жінок-одиночниць) за медалі поборотися не змогли, зайнявши 22 та 29 місце відповідно.
Медальним дублем тут відзначилися представниці Німеччини, які вибороли золото та срібло, бронза на рахунку французької спортсменки.
Також були розіграні медалі у ковзанярському спорті. Так, у заїзді на 1500 золоту медаль виграв представник Нідерландів К'єлд Нюйс.
Срібло виборов його співвітчизник Патрік Рест.
Замкнув трійку кращих представник Південної Кореї Кім Мін Сок.
Фінальний забіг із шорт-треку на дистанції 500 метрів виграла італійка Аріанна Фонтана.
Друге та третє місця у представниць Нідерландів та Канади.
У спринті з лижних перегонів у жінок перемогла шведська спортсменка Стіна Нільссон.
Срібло та бронза в активі представниць Норвегії та ОАР.
У чоловіків рівних не було Йоганнесу Гьосфлот Клабо з Новергії.
Друге та третє місця зайняли представник Італії та спортсмен з ОАР.
Як відомо, українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018
Отже, за підсумками четвертого дня перше місце в таблиці медалей продовжує утримувати збірна Німеччини.
На другому місці Нідерланди, а на на третьому - команда Норвегії.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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