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    Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку, Нідерланди – на другому місці

    До вашої уваги підсумки четвертого дня на Іграх-2018
    У вівторок, 13 лютого на Олімпіаді-2018 були розіграні вісім комплектів нагород. Так, медалі були розіграні в керлінгу (змішані команди). Тут перемогу святкувала збірна Канади. Перемогу у сноуборді (хафпайп, жінки) святкувала американка Хлоя Кім. Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, а третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    До вашої уваги підсумки четвертого дня на Іграх-2018

    У вівторок, 13 лютого на Олімпіаді-2018 були розіграні вісім комплектів нагород.

    Так, медалі були розіграні в керлінгу (змішані команди).

    Тут перемогу святкувала збірна Канади.

    Перемогу у сноуборді (хафпайп, жінки) святкувала американка Хлоя Кім.

    Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, а третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Сполучених Штатів Аріель Голд.

    У гірськолижному спорті (комбінація, слалом), перемогу святкував Марсель Гіршер з Австрії.

    Срібло виборов представник Франції Алексіс Пентюро, а бронзу його співвітчизник Віктор Мюффа-Жанде.

    Українець Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати.

    Олена Шхумова та Олена Стецьків у санному спорті (3 та 4 заїзди жінок-одиночниць) за медалі поборотися не змогли, зайнявши 22 та 29 місце відповідно.

    Медальним дублем тут відзначилися представниці Німеччини, які вибороли золото та срібло, бронза на рахунку французької спортсменки.

    Також були розіграні медалі у ковзанярському спорті. Так, у заїзді на 1500 золоту медаль виграв представник Нідерландів К'єлд Нюйс.

    Срібло виборов його співвітчизник Патрік Рест.

    Замкнув трійку кращих представник Південної Кореї Кім Мін Сок.

    Фінальний забіг із шорт-треку на дистанції 500 метрів виграла італійка Аріанна Фонтана.

    Друге та третє місця у представниць Нідерландів та Канади.

    У спринті з лижних перегонів у жінок перемогла шведська спортсменка Стіна Нільссон.

    Срібло та бронза в активі представниць Норвегії та ОАР.

    У чоловіків рівних не було Йоганнесу Гьосфлот Клабо з Новергії.

    Друге та третє місця зайняли представник Італії та спортсмен з ОАР.

    Як відомо, українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018

    Отже, за підсумками четвертого дня перше місце в таблиці медалей продовжує утримувати збірна Німеччини.

    На другому місці Нідерланди, а на на третьому - команда Норвегії.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

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    Німеччина Нідерланди
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