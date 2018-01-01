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    Олімпіада-2018. П'ятий день. Україна буде представлена в гірських лижах, лижному двоборстві, біатлоні та санному спорті

    Загалом буде розігнано шість комплектів нагород
    У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють шість комплектів нагород. О 6:45 у боротьбу за медалі у гірськолижному спорті (слалом) вступить Ольга Книш. Перша спроба о 3:15 ночі за Києвом. О 8:00 у лижному двоборстві (нормальний трамплін) виступить Віктор Пасічник. О 13:05 на вболівальників чекає програма
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    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: IBU
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: IBU

    Загалом буде розігнано шість комплектів нагород

    У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють шість комплектів нагород.

    О 6:45 у боротьбу за медалі у гірськолижному спорті (слалом) вступить Ольга Книш.

    Перша спроба о 3:15 ночі за Києвом.

    О 8:00 у лижному двоборстві (нормальний трамплін) виступить Віктор Пасічник.

    О 13:05 на вболівальників чекає програма біатлону - на старт вийдуть жінки.

    Зі складом збірної України можете ознайомитися за цим посиланням.

    О 13:20 відбудуться за заїзді серед серед саночників-двійок, де за Україну виступлять Роман Захарків та Олександр Оболончик.

    Окрім цього, будуть розіграні медалі з таких видів спорту, як: сноубординг (чоловіки, хафпайп), початок о 3:30 ночі, ковзанярський спорт (жінки, 1000 метрів), початок о 12:00 дня.

    Нагадаємо, після четвертого дня лідерство в медальному заліку утримує збірна Німеччини.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

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