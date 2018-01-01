Олімпіада-2018. П'ятий день. Україна буде представлена в гірських лижах, лижному двоборстві, біатлоні та санному спорті
- Сьогодні, 00:02
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Загалом буде розігнано шість комплектів нагород
У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють шість комплектів нагород.
О 6:45 у боротьбу за медалі у гірськолижному спорті (слалом) вступить Ольга Книш.
Перша спроба о 3:15 ночі за Києвом.
О 8:00 у лижному двоборстві (нормальний трамплін) виступить Віктор Пасічник.
О 13:05 на вболівальників чекає програма біатлону - на старт вийдуть жінки.
Зі складом збірної України можете ознайомитися за цим посиланням.
О 13:20 відбудуться за заїзді серед серед саночників-двійок, де за Україну виступлять Роман Захарків та Олександр Оболончик.
Окрім цього, будуть розіграні медалі з таких видів спорту, як: сноубординг (чоловіки, хафпайп), початок о 3:30 ночі, ковзанярський спорт (жінки, 1000 метрів), початок о 12:00 дня.
Нагадаємо, після четвертого дня лідерство в медальному заліку утримує збірна Німеччини.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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