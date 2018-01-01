Олімпіада-2018. П'ятий день. Україна буде представлена в гірських лижах, лижному двоборстві, біатлоні та санному спорті

Загалом буде розігнано шість комплектів нагород

У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють шість комплектів нагород. О 6:45 у боротьбу за медалі у гірськолижному спорті (слалом) вступить Ольга Книш. Перша спроба о 3:15 ночі за Києвом. О 8:00 у лижному двоборстві (нормальний трамплін) виступить Віктор Пасічник. О 13:05 на вболівальників чекає програма