Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон з травня перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу

Олександр Абраменко підписав контракт старшого тренера штатної збірної України

Олімпійський чемпіон з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко підтвердив, що завершив кар'єру. Про це Абраменко повідомив у коментарі «Трибуні».

За його словами, він припинив виступи та з травня перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу.

«Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України», – сказав Абраменко.

Хто такий Олександр Абраменко

36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло.

Абраменко є віцечемпіоном світу – 2019. Також в його активі одна золота, три срібні та шість бронзових нагород на етапах Кубка світу.

У 2022 році Олександр Абраменко доклався до підтримки українських волонтерів та постраждалих від російської агресії. Абраменко виграв на ОІ-2022 в Пекіні срібну медаль, за що отримав від Міністерства оборони України призові у розмірі 100 тис. грн. Спортсмен віддав усі свої олімпійські призові на допомогу українцям.