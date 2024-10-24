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Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри
Олімпійський чемпіон з травня перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу
фото з відкритих джерел

Олександр Абраменко підписав контракт старшого тренера штатної збірної України

Олімпійський чемпіон з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко підтвердив, що завершив кар'єру. Про це Абраменко повідомив у коментарі «Трибуні».  

За його словами, він припинив виступи та з травня перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу. 

«Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України», – сказав Абраменко. 

Хто такий Олександр Абраменко

36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло. 

Абраменко є віцечемпіоном світу – 2019. Також в його активі одна золота, три срібні та шість бронзових нагород на етапах Кубка світу. 

У 2022 році Олександр Абраменко доклався до підтримки українських волонтерів та постраждалих від російської агресії. Абраменко виграв на ОІ-2022 в Пекіні срібну медаль, за що отримав від Міністерства оборони України призові у розмірі 100 тис. грн. Спортсмен віддав усі свої олімпійські призові на допомогу українцям. 

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Теги: конкурс Олександр Абраменко Збірна України

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