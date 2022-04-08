Єдиний український призер Олімпіади-2022 віддав усі призові на допомогу Україні

Олександр Абраменко, срібний призер Олімпіади в Пекіні, віддав свої призові волонтерам та у благодійний фонд

Олександр Абраменко передасть усіх гроші, які заробив за срібну медаль на Олімпійських ігор в Пекіні, на потреби волонтерів та благодійного фонду

Фристайліст з України Олександр Абраменко доклався до підтримки українських волонтерів та постраждалих від російської агресії. Про це пише «Укрінформ».

Абраменко виграв на ОІ-2022 в Пекіні срібну медаль, за що отримав від Міністерства оборони України призові у розмірі 100 тис. грн. Зараз спортсмен вирішив віддати усі свої олімпійські призові на допомогу українцям.

Уся сума буде розділена на дві частини. 50 тис. грн отримають волонтери із рідного міста Абраменка, Миколаєва. Другу половину грошей спортсмен передасть благодійному фонду «Країна спорту». Цей фонд допомагає українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Волонтер фонду Геннадій Николайчук заявив, що це була ініціатива самого Абраменка: «Олександр нас набрав і запропонував перерахувати 50 тисяч гривень на потреби Країни спорту. Ми зустрілись в Києві, олімпійський чемпіон під час зустрічі перевів допомогу на рахунок Країни спорту».

Нагадаємо, що спортсмени з України та усього світу допомагають нашій країні, яка потерпає від російської агресії. Так, гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону.

А екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що прихистить біженців з України у своєму будинку в Лондоні.

Крім того, міжнародна федерація футболу заявила, що виділила $1 млн на гуманітарну допомогу Україні, а УЄФА виділила 1 млн євро допомоги українським дітям.