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    Романчук, Хижняк і Деха. Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 1 серпня

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    Михайло Романчук попливе за медаллю - Романчук, Хижняк і Деха. Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 1 серпня
    Михайло Романчук попливе за медаллю
    Фото з відкритих джерел

    У дев'ятий день Ігор у Токіо змагатимуться 11 українських спортсменів

    У неділю, 1 серпня, розпочинається друга половина Олімпіади. Першими з українців вийде на старт стрілець Павло Коростильов, продовжать легкоатлети, які передадуть змагальну естафету Михалй Романчуку та Сергію Фролову. У плавців – фінал на 1500 метрів.

    Згодом на килими вийдуть борці, другий поєдинок проведе боксер Олександр Хижняк, а звершать програму дня важкоатлети. З суперницями і собою змагатиметься Ірина Деха.

    Медальний залік Олімпіади після змагань 31 липня

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 1 серпня

    02:30. Кульова стрільба. Павло Коростильов (кваліфікація; пістолет, 25 метрів)

    03:10. Метання молота. Ірина Новожилова (кваліфікація, група А)

    03:40. Біг на 3000 метрів із перешкодами. Наталія Стребкова (відбірний забіг)

    03:50. Стрибки в довжину. Марина Бех-Романчук (кваліфікація)

    04:40. Метання молота. Ірина Климець (кваліфікація, група В)

    04:44. Плавання. Михайло Романчук, Сергій Фролов (фінал; 1500 метрів вільним стилем)

    Не раніше 05:10. Греко-римська боротьба. Ленур Теміров (1/8 фіналу; до 60 кг)

    Не раніше 05:30. Вільна боротьба. Алла Белінська (1/8 фіналу; до 76 кг)

    06:18. Бокс. Олександр Хижняк (чвертьфінал; до 75 кг)

    13:50. Важка атлетика. Ірина Деха (фінал; до 76 кг)

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    Теги: Олімпіада
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    Романчук, Хижняк і Деха. Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 1 серпня