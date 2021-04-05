  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Перша ліга: лідери виграли, переслідувачі втратили очки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рівненська команда налаштована на вихід до Прем'єр-ліги - Перша ліга: лідери виграли, переслідувачі втратили очки
    Рівненська команда налаштована на вихід до Прем'єр-ліги
    Фото НК «Верес»

    Київська «Оболонь», схоже, плани на вихід до Прем’єр-ліги перенесе на наступний сезон

    Коло претендентів на підвищення в класі у першій лізі поступово звужується. В 20-му турі лише дует лідерів не втратив очки. Рівненський «Верес» завдяки пенальті зумів здолати на виїзді кременчуцький «Кремінь» – 2:1, а «Чорноморець» в Одесі розтрощив івано-франківське «Прикарпаття» – 3:0. Їхні переслідувачі синхронно очки втратили. Столична «Оболонь» невдало з’їздила в село Магдалинівку Дніпропетровськоїу області. Місцевий «ВПК-Агро» здобув третю перемогу поспіль, а кияни, схоже плани на вихід до Прем’єр-ліги перенесуть на наступний сезон. Їхня відстань від третього прохідного місця вже складає 8 очок, причому в «Металіста 1925», який його займає, є гра в запасі.

    Реша претендентів на вихід до вищої ліги задовольнилися нічиїми. «Полісся» і «Металіст 1925», «Агробізнес» і «Волинь», а також «Миколаїв» з «Авангардом» голів не забивали.

    ПЕРША ЛІГА, 20 ТУР

    «ПОЛІССЯ» - «МЕТАЛІСТ 1925» - 0:0

    «АГРОБІЗНЕС» - «ВОЛИНЬ» - 0:0

    «КРЕМІНЬ» - «ВЕРЕС» - 1:2

    «МИКОЛАЇВ» - «АВАНГАРД» - 0:0

    «ВПК-АГРО» – «ОБОЛОНЬ» 1:0

    «КРИСТАЛ» - АЛЬЯНС» - 0:0

    «ЧОРНОМОРЕЦЬ» - ПРИКАРПАТТЯ» - 3:0

    «НИВА» - «ГІРНИК-СПОРТ» - ПЕРЕНЕСЕНИЙ

    4_02

    Читайте також:

      Теги: ФК Чорноморець Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар»
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies