Перша ліга: лідери виграли, переслідувачі втратили очки

Київська «Оболонь», схоже, плани на вихід до Прем’єр-ліги перенесе на наступний сезон

Коло претендентів на підвищення в класі у першій лізі поступово звужується. В 20-му турі лише дует лідерів не втратив очки. Рівненський «Верес» завдяки пенальті зумів здолати на виїзді кременчуцький «Кремінь» – 2:1, а «Чорноморець» в Одесі розтрощив івано-франківське «Прикарпаття» – 3:0. Їхні переслідувачі синхронно очки втратили. Столична «Оболонь» невдало з’їздила в село Магдалинівку Дніпропетровськоїу області. Місцевий «ВПК-Агро» здобув третю перемогу поспіль, а кияни, схоже плани на вихід до Прем’єр-ліги перенесуть на наступний сезон. Їхня відстань від третього прохідного місця вже складає 8 очок, причому в «Металіста 1925», який його займає, є гра в запасі.

Реша претендентів на вихід до вищої ліги задовольнилися нічиїми. «Полісся» і «Металіст 1925», «Агробізнес» і «Волинь», а також «Миколаїв» з «Авангардом» голів не забивали.

ПЕРША ЛІГА, 20 ТУР

«ПОЛІССЯ» - «МЕТАЛІСТ 1925» - 0:0

«АГРОБІЗНЕС» - «ВОЛИНЬ» - 0:0

«КРЕМІНЬ» - «ВЕРЕС» - 1:2

«МИКОЛАЇВ» - «АВАНГАРД» - 0:0

«ВПК-АГРО» – «ОБОЛОНЬ» 1:0

«КРИСТАЛ» - АЛЬЯНС» - 0:0

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» - ПРИКАРПАТТЯ» - 3:0

«НИВА» - «ГІРНИК-СПОРТ» - ПЕРЕНЕСЕНИЙ