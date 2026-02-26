Головна Спорт Новини
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого 2026 року
фото: Reuters

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 10-11 березня 2026 року та 17-18 березня 2026 року

Визначилися усі 16 учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після закінчення загального етапу Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу потрапили «Арсенал», «Ліверпуль», «Тоттенгем», «Челсі», «Манчестер Сіті», «Баварія», «Барселона» та «Спортинг».

Після 1/16 турніру боротьбу також продовжать ПСЖ Іллі Забарного, «Аталанта», «Реал» Андрія Луніна, «Атлетіко», «Ньюкасл», «Байєр», «Буде/Глімт» та «Галатасарай». 

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого 2026 року. Перші матчі відбудуться 10-11 березня 2026 року, матчі-відповіді – 17-18 березня 2026 року.

Ймовірні пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Аталанта»/«Баєр» – «Арсенал»/«Баварія»
  • «Реал»/«Буде/Глімт» – «Спортинг»/«Манчестер Сіті»
  • «ПСЖ»/«Ньюкасл» – «Барселона»/«Челсі»
  • «Галатасарай»/«Атлетіко» – «Ліверпуль»/«Тоттенгем»

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
