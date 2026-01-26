CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту

Ймовірно, причиною аварії стали технічні несправності, що призвели до швидкого затоплення судна

У ніч на понеділок на півдні Філіппін сталася масштабна морська катастрофа. Вантажно-пасажирський пором «Тріша Керстін 3», на борту якого перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу, затонув. Про ц пише «Главком» із посиланням на CNN.

Судно прямувало з портового міста Замбоанга до острова Джоло у провінції Сулу. За попередніми даними берегової охорони, причиною аварії могли стати технічні несправності, що призвели до швидкого затоплення судна.

Рятувальникам вдалося підняти з води щонайменше 215 людей. Пошуково-рятувальна операція триває за сприятливих погодних умов, до неї залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту та численні приватні рибальські човни. На жаль, підтверджено загибель семи осіб, чиї тіла вже витягли з води. Губернатор провінції Басілан Муджів Хатаман повідомив, що частину врятованих та тіла двох загиблих доставлено до столиці провінції – міста Ісабела.

Морські аварії на Філіппінському архіпелазі трапляються досить часто через сукупність факторів, серед яких часті шторми, незадовільний технічний стан суден та хронічне переповнення пасажирами. Крім того, у віддалених провінціях часто фіксують порушення правил безпеки мореплавства. Нинішня катастрофа знову нагадала про трагічну історію регіону: саме на Філіппінах у 1987 році сталася найгірша морська аварія мирного часу – зіткнення порома «Дона Пас» із танкером, що забрало життя понад 4300 людей.

Нагадаємо, кількість загиблих від тайфуну «Калмаегі» на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти.

Шторм, який спустошив центральні райони країни, продовжує посилюватися на шляху до В'єтнаму, де вже було евакуйовано близько 350 тис. осіб.

Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків, оскільки води, що швидко піднімалися, залишали людей заблокованими. В інших місцях автомобілі були затоплені або залишилися плавати на поверхні води, що ускладнювало рятувальні роботи.