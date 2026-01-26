Головна Світ Соціум
search button user button menu button

CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
В порту Ісабела-Сіті в Басілані, Філіппіни, тривають рятувальні операці
фото: Департамент соціального забезпечення та розвитку Філіппін

Ймовірно, причиною аварії стали технічні несправності, що призвели до швидкого затоплення судна

У ніч на понеділок на півдні Філіппін сталася масштабна морська катастрофа. Вантажно-пасажирський пором «Тріша Керстін 3», на борту якого перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу, затонув. Про ц пише «Главком» із посиланням на CNN.

Судно прямувало з портового міста Замбоанга до острова Джоло у провінції Сулу. За попередніми даними берегової охорони, причиною аварії могли стати технічні несправності, що призвели до швидкого затоплення судна.

Рятувальникам вдалося підняти з води щонайменше 215 людей. Пошуково-рятувальна операція триває за сприятливих погодних умов, до неї залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту та численні приватні рибальські човни. На жаль, підтверджено загибель семи осіб, чиї тіла вже витягли з води. Губернатор провінції Басілан Муджів Хатаман повідомив, що частину врятованих та тіла двох загиблих доставлено до столиці провінції – міста Ісабела.

Морські аварії на Філіппінському архіпелазі трапляються досить часто через сукупність факторів, серед яких часті шторми, незадовільний технічний стан суден та хронічне переповнення пасажирами. Крім того, у віддалених провінціях часто фіксують порушення правил безпеки мореплавства. Нинішня катастрофа знову нагадала про трагічну історію регіону: саме на Філіппінах у 1987 році сталася найгірша морська аварія мирного часу – зіткнення порома «Дона Пас» із танкером, що забрало життя понад 4300 людей.

Нагадаємо, кількість загиблих від тайфуну «Калмаегі» на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти. 

Шторм, який спустошив центральні райони країни, продовжує посилюватися на шляху до В'єтнаму, де вже було евакуйовано близько 350 тис. осіб.

Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків, оскільки води, що швидко піднімалися, залишали людей заблокованими. В інших місцях автомобілі були затоплені або залишилися плавати на поверхні води, що ускладнювало рятувальні роботи.

Теги: катастрофа пором Філіппіни аварія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди
Масштабна аварія на Київщині: водія автобуса затримано, кількість постраждалих зросла до 16
30 грудня, 2025, 05:29
Заболотна підписала наказ про звільнення Меньшікова з посади
У Вінниці чиновник, який за кермом службового авто врізався у газову колонку, втратив посаду
31 грудня, 2025, 22:37
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
15 сiчня, 00:33
На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
18 сiчня, 04:58
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви
19 сiчня, 01:00
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
20 сiчня, 00:50
Після техногенної катастрофи у Алчевську 2008 року, місто знову залишилося без опалення
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
21 сiчня, 14:17
Пресслужба компанія наголосила, що Брехт умів знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
21 сiчня, 16:26
З рейок зійшли одразу два швидкісні потяги
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
19 сiчня, 09:12

Соціум

CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У Венесуелі родини шукають затриманих та зниклих безвісти родичів
У Венесуелі родини шукають затриманих та зниклих безвісти родичів
У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)
У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua