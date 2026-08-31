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Чорногорія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чорногорія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна може закріпитися у топ-2 своєї групи, якщо переможе Чорногорію
фото: FIBA

Матч проти Чорногорії буде одним з вирішальних у боротьбі за поїздку на Чемпіонат світу

31 серпня 2026 року, о 21:30 за київським часом у Подгориці чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Чорногорії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Чорногорія – Україна

Станом на 8:50 31 серпня збірна України має кращі шанси на перемогу у матчі з Україною, вважають у GGBET. На перемогу синьо-жовтих в основний час пропонується коефіцієнт 1,54. Потенційний успіх господарів майданика оцінюється балом 2,76.

Нічия в основний час пропонується з коефіцієнтом 15,31.

Підсумкова перемога України у зустрічі оцінена коефіцієнтом 1,45, Чорногорії – 2,57.

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GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Система відбору на Чемпіонат світу 2027

Кваліфікація на Чемпіонат світу 2027 у Європі проходить у кілька етапів. Україна розпочала шлях із пре-кваліфікації та змогла вийти до другого, вирішального раунду.

Щоб потрапити на Чемпіонат світу, потрібно посісти 1-3 місце у своїй групі другого раунду. При цьому враховуються результати всіх матчів, зіграних на першому та другому етапах.

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 2 поразки
  2. Україна – 5 перемог, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 3 поразки
  4. Португалія – 4 перемоги, 3 поразки
  5. Грузія – 4 перемоги, 3 поразки
  6. Греція – 3 перемоги, 4 поразки

Склад збірної Чорногорії

  • Ігор Дробняк 
  • Йогі Феррел
  • Емір Хаджибегович
  • Джордже Йованович
  • Йован Кляліч
  • Зоран Ніколич
  • Петра Попович
  • Неманья Радович
  • Андрія Славкович
  • Мілан Сускавчевич
  • Зоран Вучельїч
  • Федор Жугич

Склад збірної України

  • Олександр Ковляр
  • Ілля Тиртишник
  • Єгор Сушкін
  • Максим Шульга
  • Святослав Михайлюк
  • Іван Ткаченко
  • Олександр Кобзистий
  • Андрій Войналович
  • Данііл Шеліст
  • В’ячеслав Бобров
  • Ростислав Новицький
  • Дмитро Скапінцев

Де дивитися гру Чорногорія – Україна

Трансляцію матчу Україна – Греція дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

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Теги: спорт Максим Шульга Андрій Войналович Іван Ткаченко Святослав Михайлюк баскетбол Збірна України Чорногорія чемпіонат світу Олександр Ковляр

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