Чи візьме участь Росія у Кубку світу з хокею у 2028 році? Стала відома позиція НХЛ

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн

Збірну Росії з хокею через агресію РФ проти України відсторонено від міжнародних змагань з 2022 року

Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі заявив, що ліга продовжує вивчати можливість участі збірної Росії у Кубку світу – 2028. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hockey News.

«Ми проробили набагато більше роботи за лаштунками, ніж це можна було б припустити, судячи з публічних заяв. Звичайно, є питання про те, хто братиме участь і які країни будуть представлені.

Якоюсь мірою ми чекаємо, щоб подивитися, що станеться у геополітичному плані з російською державою. Я не думаю, що ми обов'язково прив'язані до позиції ІІХФ чи МОК. Але МОК, безумовно, пом'якшив свою позицію щодо участі Росії. Це стало очевидним.

Думаю, ситуація ще трохи змінюється. Очевидно, що в якийсь момент нам доведеться зробити оголошення та прийняти рішення. Отже, я б сказав, що все ще знаходиться в процесі», – сказав Дейлі.

Збірну Росії з хокею через агресію РФ проти України відсторонено від міжнародних змагань з 2022 року.

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків

Молодіжний чемпіонат світу

Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків

Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.