Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів

Ловелл про атаки дронів на Нижньокамськ: Хто не боїться не подібних речей?

Американський захисник російської хокейної команди «Нафтохімік» Тімоті Ловелл розповів пропагандистам про своє ставлення до атак дронів на Нижньокамськ, в якому базується клуб. Про це повідомляє «Главком».

«Слухайте, а хто не боїться не подібних речей? Але, повторюся, у команді до мене дуже добре поставилися. Живу у хорошому місці, яке здається безпечним», – відповів Ловелл на питання пр його ставлення на атаки дронів, яких зазнає Нижньокамськ.

Нагадаємо, вранці 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ.

У місті розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних вузлів Росії, куди входить НПЗ «Танеко». Цей об'єкт є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ і регулярно стає ціллю для українських далекобійних БпЛА.

Нижньокамський нафтопереробний комплекс має критично важливе значення для забезпечення збройних сил РФ. Підприємство відіграє ключову роль у прямій заправці військової техніки та постачанні пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ на східному та південному напрямках фронту.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.