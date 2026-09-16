Визначився суперник України у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу

Україна зіграє з Румунією в 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболу

Україна завершила груповий етап у групі B на другому місці

Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперника у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2026. Про це повідомляє «Главком».

На старті плейоф Україна зустрінеться зі збірною Румунії.

Україна завершила груповий етап у групі B на другому місці, а Румунія посіла третє місце у квартеті D.

Румуни здобули дві перемоги у чотирьох матчах і набрали сім очок.

Матч Україна – Румунія відбудеться в рамках 1/8 фіналу 19-20 вересня у Софії (Болгарія). Точні дата та час поєдинку мають бути визначені організаторами. Загалом матчі цієї стадії Євро-2026 проходитимуть з 19 до 21 вересня, а чвертьфінали заплановані на 22-23 вересня.

Для України це буде черговий вихід до плейоф чемпіонату Європи. Наша збірна вчетверте поспіль виступають у фінальній частині континентальної першості та на кожному з трьох попередніх турнірів долала груповий етап.

Нагадаємо, національна команда України поступилася збірній Польщі (0:3) на фініші групового етапу волейбольного Євро-2026.

«Біло-червоні» захопили ініціативу в дебюті, створивши семиочковий гандикап. Підопічні Рауля Лосано змогли вирівняти становище в середині відрізку. Проте, суперники підвищили темп під завісу сету та «привезли» п'ять очок за його підсумками.

У другій партії польські волейболісти вже повністю домінували. Переможець Ліги націй методично збільшував власну перевагу впродовж сету. Зрештою, дефіцит збірної України склав 12 пунктів.

Найконкурентнішою стала третя партія. Українці протягом усього ігрового відрізку трималися поруч зі збірною Польщі. Команда Лосано підійшла до кінцівки сету за рівного рахунку (21:21), але «біло-червоні» зуміли дотиснути Україну в розв'язці.