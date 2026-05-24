«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ

Команда Руслана Ротаня веде боротьбу за медалі першості

Сьогодні, 24 травня, житомирське «Полісся» прийме львівський «Рух» у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Рух»

Шанси «поліських вовків» на 09:55 24 травня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На домашню звитягу житомирян виставлено коефіцієнт 1,12. Тим часом на ймовірну перемогу «жовто-чорних» закладено кеф 30,58. Підсумкова нічия оцінена балом 9,15. На нульову мирову запропоновано кеф 13,67. Натомість на тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 4,88.

Передматчевий стан команд

«Полісся» в останніх трьох турах перемогло лише одного разу. Підопічні Руслана Ротаня вирвали перемогу над «Олександрією» (2:1) завдяки голам нападників Гайдучика та Філіппова. Зате далі житомиряни поступилися «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (2:3). Забитий м'яч оформив вінгер Назаренко. Оборонець подолян Кош Монтанья відзначився автоголом у цьому протистоянні, а от центрбек «поліських вовків» Сарапій не реалізував пенальті в доданий час.

Минулого понеділка «Полісся» не дотиснуло луганську «Зорю» (0:0). Натомість «Рух» після нічиєї з рівненським «Вересом» (0:0) зазнав двох поразок. Спершу команда Івана Федика поступилася «Кудрівці» (1:2). Голом у складі «жовто-чорних» відзначився оборонець Роман. А потім львів'яни лише під завісу зустрічі уникли розгрому від «Олександрії» (1:3). Підсолодив гіркоту невдачі хавбек Таллес, який реалізував одинадцятиметровий.

Орієнтовні склади команд

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Краснічі, Сарапій, Михайліченко – Федор – Назаренко, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Філіппов

«Рух»: Клименко – Кітела, Підгурський, Копина, Роман – Притула – Діалло, Рейляну, Таллес, Рунич – Невес

Історія очних зустрічей

«Рух» залишається найнезручнішим суперником житомирян у Прем'єр-лізі. «Поліські вовки» поки жодного разу не перемогли львів'ян. «Жовто-чорні» здобули чотири перемоги над «Поліссям» у чемпіонаті України та розгромили команду Ротаня (3:0) в третьому раунді Кубка України 2025/26. Тоді голами відзначилися форвард Фаал і оборонець Лях, а ще один м'яч – автогол оборонця Бескоровайного.

У першому колі «Рух» оформив домашню перемогу над житомирянами (1:0). Єдиний гол у тому поєдинку оформив оборонець Копина. Востаннє очки проти львів'ян «Полісся» набирало ще в грудні 2024 року. Тоді ж «поліські вовки» востаннє забивали «жовто-чорним». Враховуючи актуальне турнірне становище команд, кращої нагоди перервати смугу невдач у підопічних Ротаня найближчим часом може й не бути.

Де дивитися матч «Полісся» – «Рух»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.