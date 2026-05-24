Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
Житомиряни зберегли шанси на «срібло»
фото: ФК «Полісся»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Команда Руслана Ротаня веде боротьбу за медалі першості

Сьогодні, 24 травня, житомирське «Полісся» прийме львівський «Рух» у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Рух»

Шанси «поліських вовків» на 09:55 24 травня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На домашню звитягу житомирян виставлено коефіцієнт 1,12. Тим часом на ймовірну перемогу «жовто-чорних» закладено кеф 30,58. Підсумкова нічия оцінена балом 9,15. На нульову мирову запропоновано кеф 13,67. Натомість на тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 4,88.

Передматчевий стан команд

«Полісся» в останніх трьох турах перемогло лише одного разу. Підопічні Руслана Ротаня вирвали перемогу над «Олександрією» (2:1) завдяки голам нападників Гайдучика та Філіппова. Зате далі житомиряни поступилися «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (2:3). Забитий м'яч оформив вінгер Назаренко. Оборонець подолян Кош Монтанья відзначився автоголом у цьому протистоянні, а от центрбек «поліських вовків» Сарапій не реалізував пенальті в доданий час.

Минулого понеділка «Полісся» не дотиснуло луганську «Зорю» (0:0). Натомість «Рух» після нічиєї з рівненським «Вересом» (0:0) зазнав двох поразок. Спершу команда Івана Федика поступилася «Кудрівці» (1:2). Голом у складі «жовто-чорних» відзначився оборонець Роман. А потім львів'яни лише під завісу зустрічі уникли розгрому від «Олександрії» (1:3). Підсолодив гіркоту невдачі хавбек Таллес, який реалізував одинадцятиметровий.

Реклама. 21+

Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Орієнтовні склади команд

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Краснічі, Сарапій, Михайліченко – Федор – Назаренко, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Філіппов

«Рух»: Клименко – Кітела, Підгурський, Копина, Роман – Притула – Діалло, Рейляну, Таллес, Рунич – Невес

Історія очних зустрічей

«Рух» залишається найнезручнішим суперником житомирян у Прем'єр-лізі. «Поліські вовки» поки жодного разу не перемогли львів'ян. «Жовто-чорні» здобули чотири перемоги над «Поліссям» у чемпіонаті України та розгромили команду Ротаня (3:0) в третьому раунді Кубка України 2025/26. Тоді голами відзначилися форвард Фаал і оборонець Лях, а ще один м'яч – автогол оборонця Бескоровайного.

У першому колі «Рух» оформив домашню перемогу над житомирянами (1:0). Єдиний гол у тому поєдинку оформив оборонець Копина. Востаннє очки проти львів'ян «Полісся» набирало ще в грудні 2024 року. Тоді ж «поліські вовки» востаннє забивали «жовто-чорним». Враховуючи актуальне турнірне становище команд, кращої нагоди перервати смугу невдач у підопічних Ротаня найближчим часом може й не бути.

Де дивитися матч «Полісся» – «Рух»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Рух» (Винники) УПЛ ФК «Полісся»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Бабогло (на передньому плані) оформив дубль
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату
20 травня, 14:57
Андрій Ярмоленко поставив крапку в протистоянні
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
20 травня, 20:10
Проспер Оба і Лассіна Траоре одягнули вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
21 травня, 15:10
«Гірники» не впоралися з міцним горішком УПЛ
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
21 травня, 17:29
Глейкер Мендоса перейшов з «Кривбаса» до «Шахтаря»
Мендоса офіційно став гравцем «Шахтаря»
22 травня, 18:52
Команда Володимира Шарана не змогла гучно грюкнути дверима
«Епіцентр» зберіг прописку в Прем'єр-лізі нічиєю з «Полтавою», «Кривбас» розійшовся миром із «Олександрією»
Вчора, 18:10
Матвій Пономаренко отримав визнання за межами України
Бомбардири «Шахтаря» і «Динамо» потрапили в список номінантів престижної нагороди
Вчора, 19:00
«Леви» зазнали домашньої поразки
«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги
Вчора, 19:58
«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч
«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч
Вчора, 20:23

Новини

«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну