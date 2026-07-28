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Чемпіон Росії з марафонського бігу потрапив під колеса авто

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіон Росії з марафонського бігу потрапив під колеса авто
У активі 42-річного Реункова є бронзова медаль Чемпіонату Європи 2014 з марафонського бігу

Реункову доведеться відмовитись від виступу на марафонській дистанції на Спартакіаді, забіг запланований на 23 серпня

Чемпіон Росії 2024 року з марафонського бігу Олексій Реунков постраждав від зіткнення з автомобілем, що виїжджав з двору, у спортсмена зафіксовані переломи остистих відростків хребців і пошкоджено коліно. Про це пропагандистам повідомив спортсмен, інформує «Главком».

«Зараз я почуваюся більш-менш нормально. Все сталося вчора, коли я їхав на велосипеді тротуаром, і мене збила машина, що виїжджала з двору. Водій вийшов з машини, підняв мене, тут все нормально. 

Судитися з ним я не буду, ми оформили всі папери, він оплачуватиме все моє лікування, певну суму зафіксуємо

У мене є перелом остистих відростків хребців, але нейрохірург сказав, що це не така серйозна проблема, все загоїться, але тижнів три-чотири буде боліти. Але у мене постраждало ще й коліно, ось з ним більш складна ситуація. Начебто тріщини немає, але загоїться нешвидко», – сказав росіянин.

Реунков зазначив, що тепер йому доведеться відмовитись від виступу на марафонській дистанції на Спартакіаді, забіг запланований на 23 серпня.

У активі 42-річного Реункова є бронзова медаль Чемпіонату Європи 2014 з марафонського бігу.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: ДТП спорт марафон

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