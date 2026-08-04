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Жіноча збірна України U-18 посідає другу проміжну позицію у своїй групі Євробаскета

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України U-18 посідає другу проміжну позицію у своїй групі Євробаскета
На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію

Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти Ізраїлю

Після трьох ігрових днів Чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні B жіноча збірна України з баскетболу займає друге місце в групі В, випереджаючи за додатковими показниками Болгарію та Швейцарію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію (64:59), після чого в другому турі поступилася Болгарії (68:91).

Після трьох ігрових днів одноосібним лідером групи B є збірна Ізраїлю, яка виграла всі три свої матчі. Україна, Швейцарія та Болгарія мають по одній перемозі та одній поразці, а збірна Норвегії програла всі три зустрічі.

Відповідно до формату турніру, до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Команди, які посядуть третє та четверте місця, продовжать боротьбу за 9-16 підсумкові місця.

Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти лідера групи – збірної Ізраїлю. Початок зустрічі – о 13:30. На наступний день дівчат чекає матч зі Швейцарією.

Варто зазначити, що у разі двох перемог Україна гарантовано вийде до чвертьфіналу з першого місця.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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