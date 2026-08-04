Жіноча збірна України U-18 посідає другу проміжну позицію у своїй групі Євробаскета

На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію

Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти Ізраїлю

Після трьох ігрових днів Чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні B жіноча збірна України з баскетболу займає друге місце в групі В, випереджаючи за додатковими показниками Болгарію та Швейцарію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію (64:59), після чого в другому турі поступилася Болгарії (68:91).

Після трьох ігрових днів одноосібним лідером групи B є збірна Ізраїлю, яка виграла всі три свої матчі. Україна, Швейцарія та Болгарія мають по одній перемозі та одній поразці, а збірна Норвегії програла всі три зустрічі.

Відповідно до формату турніру, до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Команди, які посядуть третє та четверте місця, продовжать боротьбу за 9-16 підсумкові місця.

Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти лідера групи – збірної Ізраїлю. Початок зустрічі – о 13:30. На наступний день дівчат чекає матч зі Швейцарією.

Варто зазначити, що у разі двох перемог Україна гарантовано вийде до чвертьфіналу з першого місця.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.