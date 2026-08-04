Жіноча збірна України U-18 посідає другу проміжну позицію у своїй групі Євробаскета
Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти Ізраїлю
Після трьох ігрових днів Чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні B жіноча збірна України з баскетболу займає друге місце в групі В, випереджаючи за додатковими показниками Болгарію та Швейцарію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію (64:59), після чого в другому турі поступилася Болгарії (68:91).
Після трьох ігрових днів одноосібним лідером групи B є збірна Ізраїлю, яка виграла всі три свої матчі. Україна, Швейцарія та Болгарія мають по одній перемозі та одній поразці, а збірна Норвегії програла всі три зустрічі.
Відповідно до формату турніру, до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Команди, які посядуть третє та четверте місця, продовжать боротьбу за 9-16 підсумкові місця.
Свій наступний матч збірна України проведе у вівторок, 4 серпня, проти лідера групи – збірної Ізраїлю. Початок зустрічі – о 13:30. На наступний день дівчат чекає матч зі Швейцарією.
Варто зазначити, що у разі двох перемог Україна гарантовано вийде до чвертьфіналу з першого місця.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0