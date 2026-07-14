Денисенко здобув бронзу юніорського Чемпіонату Європи з плавання

З 7 по 12 липня у Мюнхені (Німеччина) відбувся Чемпіонат Європи з плавання серед юніорів

Український плавець Антон Денисенко – бронзовий призер юніорського Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 7 по 12 липня у Мюнхені (Німеччина) відбувся Чемпіонат Європи з плавання серед юніорів, який зібрав 800 спортсменів із 55 країн. Україну на континентальній першості представляли 13 плавців.

Єдину нагороду для нашої збірної здобув Антон Денисенко. У фінальному запливі на дистанції 400 метрів комплексним плаванням українець фінішував із результатом 4:23.28 та став бронзовим призером континентальної першості серед юніорів.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.