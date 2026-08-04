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Трамп зробить все можливе, щоб Інфантіно лишився на посаді президента ФІФА – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трамп зробить все можливе, щоб Інфантіно лишився на посаді президента ФІФА – джерело
Трамп цінує відданість Інфантіно
фото: Getty Images

Трамп позитивно оцінює роботу Інфантіно

Президент США Дональд Трамп виступає за те, щоб Джанні Інфантіно й надалі очолював Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що високопоставлений представник адміністрації США, який має тісні контакти як із Трампом, так і з Інфантіно, заявив, що американський президент позитивно оцінює роботу Інфантіно. Зокрема, через його роль в організації Чемпіонату світу, який, на думку Трампа, став «найкращим в історії». Саме тому глава Білого дому хотів би, щоб Інфантіно зберіг посаду президента ФІФА.

«Президент дуже добре до нього ставиться. Я впевнений, що президент зробить все можливе, щоб допомогти йому», – сказав співрозмовник The Telegraph.

Він також зазначив, що Трамп цінує відданість Інфантіно.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

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Теги: Дональд Трамп ФІФА Джанні Інфантіно НОВИНИ ФУТБОЛУ

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