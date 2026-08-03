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Український плавець здобув нагороду чемпіонату США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Український плавець здобув нагороду чемпіонату США
На Чемпіонаті США Шеремет став призером на дистанції 50 м вільним стилем
фото: соцмережі

На Чемпіонаті США українець Шеремет виборов бронзу

Український плавець Нікіта Шеремет вдало виступив на чемпіонаті США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію плавання України.

На Чемпіонаті США Шеремет виборов бронзову нагороду на дистанції 50 м вільним стилем, час – 21.76 с.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: Нікіта Шеремет плавання спорт

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