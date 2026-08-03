Український плавець здобув нагороду чемпіонату США
На Чемпіонаті США українець Шеремет виборов бронзу
Український плавець Нікіта Шеремет вдало виступив на чемпіонаті США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію плавання України.
На Чемпіонаті США Шеремет виборов бронзову нагороду на дистанції 50 м вільним стилем, час – 21.76 с.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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