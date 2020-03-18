Помер тренер і дядько Флойда Мейвезера
Пішов з життя Роджер Мейвезер
Родині Флойда Мейвезера послано нове випробування
У віці 58 років помер відомий в минулому боксер, колишній чемпіон світу в двох категоріях Роджер Мейвезер.
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Це рідний дядько й тренер екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера.
Причини смерті невідомі. Раніше Флойд Мейвезер заявляв, що його дядько виглядає на 80 років.
В останні роки здоров’я Роджера Мейвезера різко погіршилося. Зокрема, він частково втратив пам’ять.
Також наголошується, що Флойд сильно переживає смерть свого родича, який й зробив з нього великого чемпіона.
Нагадаємо, що кілька днів тому було знайдено мертвою колишню громадянськю дружину Флойда Мейвезера й мати його дітей