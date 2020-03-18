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    Помер тренер і дядько Флойда Мейвезера

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    Пішов з життя Роджер Мейвезер - Помер тренер і дядько Флойда Мейвезера
    Пішов з життя Роджер Мейвезер

    Родині Флойда Мейвезера послано нове випробування

    У віці 58 років помер відомий в минулому боксер, колишній чемпіон світу в двох категоріях Роджер Мейвезер.

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    Це рідний дядько й тренер екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера.

    Причини смерті невідомі. Раніше Флойд Мейвезер заявляв, що його дядько виглядає на 80 років.

    В останні роки здоров’я Роджера Мейвезера різко погіршилося. Зокрема, він частково втратив пам’ять.

    Також наголошується, що Флойд сильно переживає смерть свого родича, який й зробив з нього великого чемпіона.

    Нагадаємо, що кілька днів тому було знайдено мертвою колишню громадянськю дружину Флойда Мейвезера й мати його дітей

    бокс Флойд Мейвезер
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