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    Пор’є поступився Олівейрі в головному бою вечора UFC

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    Чарльз Олівейра переміг у десятому поєдинку поспіль - Пор’є поступився Олівейрі в головному бою вечора UFC
    Чарльз Олівейра переміг у десятому поєдинку поспіль
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон виграв десятий поєдинок поспіль

    В Лас-Вегасі на «Ті-Мобайл Арені» завершився турнір UFC 269. У головному бою вечора чемпіон UFC у легкій вазі, бразилець Чарльз Олівейра, переміг задушливим прийомом першого номера у рейтингу вагової категорії, американця Дастіна Пор'є.

    До цього поєдинку Чарльз Олівейра виграв дев'ять боїв поспіль.

    В іншому поєдинку бразилійка Аманда Нуньєс сенсаційно програла американці Джуліанне Пенья. 32-річна Пенья провела задушливий прийом у другому раунді та стала новою чемпіонкою UFC у найлегшій вазі. 33-річна Нуньєс не програвала в UFC з 2015 року.

    Раніше в рамках основного карда боєць із Нової Зеландії Кай Кара-Франс переміг суперника зі США Коді Гарбрандта. Поєдинок тривав лише один раунд. Кай Кара-Франс переміг технічним нокаутом. Тепер у 28-річного бійця стало 23 перемоги у 31 поєдинку.

    Раніше Ломаченко побив ганця і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.

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    Теги: MMA / UFC Дастін Пор'є
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    Пор’є поступився Олівейрі в головному бою вечора UFC