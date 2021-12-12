Пор’є поступився Олівейрі в головному бою вечора UFC

Чемпіон виграв десятий поєдинок поспіль

В Лас-Вегасі на «Ті-Мобайл Арені» завершився турнір UFC 269. У головному бою вечора чемпіон UFC у легкій вазі, бразилець Чарльз Олівейра, переміг задушливим прийомом першого номера у рейтингу вагової категорії, американця Дастіна Пор'є.

До цього поєдинку Чарльз Олівейра виграв дев'ять боїв поспіль.

В іншому поєдинку бразилійка Аманда Нуньєс сенсаційно програла американці Джуліанне Пенья. 32-річна Пенья провела задушливий прийом у другому раунді та стала новою чемпіонкою UFC у найлегшій вазі. 33-річна Нуньєс не програвала в UFC з 2015 року.

Раніше в рамках основного карда боєць із Нової Зеландії Кай Кара-Франс переміг суперника зі США Коді Гарбрандта. Поєдинок тривав лише один раунд. Кай Кара-Франс переміг технічним нокаутом. Тепер у 28-річного бійця стало 23 перемоги у 31 поєдинку.

Раніше Ломаченко побив ганця і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.



