Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU

Іван Крулько може потрапити у керівний орган світового біатлону

Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Іван Крулько балотується у виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт IBU.

IBU оприлюднив список кандидатів, допущених до виборів 2026 року. Серед них чинний президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагатимуться 11 кандидатів: туди мають увійти щонайменше три чоловіки та три жінки.

Список кандидатів у виконком IBU:

Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина)

Торе Бойгард (Норвегія)

Атанас Іванов Фурнаджієв (Болгарія)

Тармо Карсна (Естонія)

Іван Крулько (Україна)

Фаб'єн Сагез (Франція)

Наталі Сантер (Італія)

Штефан Шварцбах (Німеччина)

Майкл Вокер (Канада)

Елізабет Вінфілд (Велика Британія)

Тамара Вольф (Швейцарія)

Цікаво, що у списку кандидатів також перебуває вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка оголосила про завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.

Нагадаємо, керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.

«Ми ж взяли для себе однозначну лінію – що легіонерів у нас не буде. Ми покладаємося на власні сили, виховуємо власну молодь і рухаємося цим шляхом. Я є прихильником цієї ідеї – ми повинні виховувати саме українців, але тоді треба набиратися терпіння і скрупульозно робити цю роботу – дуже непросту», – зазначив Крулько.

Він також зазначив, що деякі тренери з Росії та Білорусі пропонували свої послуги Федерації біатлону України.