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Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU
Іван Крулько вже тривалий час керує українським біатлоном
фото: facebook

Іван Крулько може потрапити у керівний орган світового біатлону

Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Іван Крулько балотується  у виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт IBU.

IBU оприлюднив список кандидатів, допущених до виборів 2026 року. Серед них чинний президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагатимуться 11 кандидатів: туди мають увійти щонайменше три чоловіки та три жінки.

Список кандидатів у виконком IBU:

  • Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина)
  • Торе Бойгард (Норвегія)
  • Атанас Іванов Фурнаджієв (Болгарія)
  • Тармо Карсна (Естонія)
  • Іван Крулько (Україна)
  • Фаб'єн Сагез (Франція)
  • Наталі Сантер (Італія)
  • Штефан Шварцбах (Німеччина)
  • Майкл Вокер (Канада)
  • Елізабет Вінфілд (Велика Британія)
  • Тамара Вольф (Швейцарія)

Цікаво, що у списку кандидатів також перебуває вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка оголосила про завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.

Нагадаємо, керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.

«Ми ж взяли для себе однозначну лінію – що легіонерів у нас не буде. Ми покладаємося на власні сили, виховуємо власну молодь і рухаємося цим шляхом. Я є прихильником цієї ідеї – ми повинні виховувати саме українців, але тоді треба набиратися терпіння і скрупульозно робити цю роботу – дуже непросту», – зазначив Крулько.

Він також зазначив, що деякі тренери з Росії та Білорусі пропонували свої послуги Федерації біатлону України.

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Теги: біатлон Іван Крулько

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