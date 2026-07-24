Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU
Іван Крулько може потрапити у керівний орган світового біатлону
Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Іван Крулько балотується у виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт IBU.
IBU оприлюднив список кандидатів, допущених до виборів 2026 року. Серед них чинний президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагатимуться 11 кандидатів: туди мають увійти щонайменше три чоловіки та три жінки.
Список кандидатів у виконком IBU:
- Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина)
- Торе Бойгард (Норвегія)
- Атанас Іванов Фурнаджієв (Болгарія)
- Тармо Карсна (Естонія)
- Іван Крулько (Україна)
- Фаб'єн Сагез (Франція)
- Наталі Сантер (Італія)
- Штефан Шварцбах (Німеччина)
- Майкл Вокер (Канада)
- Елізабет Вінфілд (Велика Британія)
- Тамара Вольф (Швейцарія)
Цікаво, що у списку кандидатів також перебуває вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка оголосила про завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.
Нагадаємо, керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.
«Ми ж взяли для себе однозначну лінію – що легіонерів у нас не буде. Ми покладаємося на власні сили, виховуємо власну молодь і рухаємося цим шляхом. Я є прихильником цієї ідеї – ми повинні виховувати саме українців, але тоді треба набиратися терпіння і скрупульозно робити цю роботу – дуже непросту», – зазначив Крулько.
Він також зазначив, що деякі тренери з Росії та Білорусі пропонували свої послуги Федерації біатлону України.
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