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Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками
Еберг та Понсілуома порадували вболівальників приємною новиною

Ганна Еберг: Наступний сезон принесе нові виклики

Шведська біатлоністка Ганна Еберг оголосила, що вона та інший шведський біатлоніст Мартін Понсілуома чекають на дитину. Про це повідомляє «Главком».

Еберг та Понсілуома опублікувала спільні фото у соцмережах.

«Нам є що розповісти! Наступний сезон принесе нові виклики», – написала Еберг.

30-річна Ганна Еберг є дворазовою олімпійською чемпіонкою та володаркою двох срібних медалей Олімпійських ігор. Також в активі шведської біатлоністки три золота Чемпіонату світу.

30-річний Понсілуома є олімпійським чемпіоном 2026 року, срібним призером Олімпіади-2022, а також дворазовим чемпіоном світу.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: Ганна Еберґ Мартін Понсілуома біатлон вагітність

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