Федерація біатлону України відреагувала на скандальний допис Журавок про переїзд в Росію

ФБУ: Поновлення виступів Юлії Журавок за збірну України було неможливим через наявність у неї російського громадянства

Федерації біатлону України (ФБУ) прокоментувала ситуацію навколо колишньої спортсменки національної збірної Юлії Журавок, яка у соцмережах пояснила своє рішення переїхати до Росії, а цей допис згодом вподобала низка українських біатлоністів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Останніми днями в медіа та соціальних мережах активно поширюється інформація про переїзд колишньої біатлоністки Юлії Журавок до росії, де вона розпочала тренерську діяльність, а також про вподобання окремими членами національної збірної України її допису.

Наголошуємо, що Юлія Журавок із 2022 року припинила виступи у збірній України і з цього моменту Федерація біатлону України не має до неї жодного стосунку. Поновлення виступів за національну збірну України було неможливим через наявність у Юлії Журавок російського громадянства.

Щодо реагування на її допис у соцмережах окремими спортсменами і тренерами, то Федерація біатлону України провела особисті розмови з цими спортсменами і тренерами. Деякі з них пояснили, що вподобали допис ненавмисно, випадково гортаючи стрічку новин. У сьогоднішніх умовах повномасштабної військової агресії росії проти України подібні дії викликають негативну і справедливу реакцію уболівальників.

Рішення Юлії Журавок щодо подальшої професійної діяльності є її особистим вибором. Федерація біатлону України не має до нього жодного відношення.

Натомість, ми продовжуємо відстоювати позицію в Міжнародній федерації біатлону щодо неможливості поновлення участі російських біатлоністів у міжнародних змаганнях», – йдеться у повідомленні ФБУ

Нагадаємо, низка українських біатлоністів вподобали допис колишньої партнерки по збірній Юлії Журавок, у якому вона пояснила своє рішення переїхати до Росії.

Допис вподобали біатлоністки національної збірної Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна. Окрім цього, допис лайкнули олімпійська чемпіонка з біатлону Валентина Семеренко, колишні натуралізовані росіянки збірної України Ольга Абрамова та Марія Панфілова, старший тренер чоловічої команди Б Сергій Зоц, колишній біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Журавок переїхала жити в Росію та працює інструктором у лижному клубі.