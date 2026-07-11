Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Федерація біатлону України відреагувала на скандальний допис Журавок про переїзд в Росію

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Федерація біатлону України відреагувала на скандальний допис Журавок про переїзд в Росію
Юлія Журавок завершила кар’єру перед початком сезону 2022/23
фото: biathlon.com.ua

ФБУ: Поновлення виступів Юлії Журавок за збірну України було неможливим через наявність у неї російського громадянства

Федерації біатлону України (ФБУ) прокоментувала ситуацію навколо колишньої спортсменки національної збірної Юлії Журавок, яка у соцмережах пояснила своє рішення переїхати до Росії, а цей допис згодом вподобала низка українських біатлоністів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Останніми днями в медіа та соціальних мережах активно поширюється інформація про переїзд колишньої біатлоністки Юлії Журавок до росії, де вона розпочала тренерську діяльність, а також про вподобання окремими членами національної збірної України її допису.

Наголошуємо, що Юлія Журавок із 2022 року припинила виступи у збірній України і з цього моменту Федерація біатлону України не має до неї жодного стосунку. Поновлення виступів за національну збірну України було неможливим через наявність у Юлії Журавок російського громадянства.

Щодо реагування на її допис у соцмережах окремими спортсменами і тренерами, то Федерація біатлону України провела особисті розмови з цими спортсменами і тренерами. Деякі з них пояснили, що вподобали допис ненавмисно, випадково гортаючи стрічку новин. У сьогоднішніх умовах повномасштабної військової агресії росії проти України подібні дії викликають негативну і справедливу реакцію уболівальників.   

Рішення Юлії Журавок щодо подальшої професійної діяльності є її особистим вибором. Федерація біатлону України не має до нього жодного відношення.

Натомість, ми продовжуємо відстоювати позицію в Міжнародній федерації біатлону щодо неможливості поновлення участі російських біатлоністів у міжнародних змаганнях», – йдеться у повідомленні ФБУ

Нагадаємо, низка українських біатлоністів вподобали допис колишньої партнерки по збірній Юлії Журавок, у якому вона пояснила своє рішення переїхати до Росії.

Допис вподобали біатлоністки національної збірної Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна. Окрім цього, допис лайкнули олімпійська чемпіонка з біатлону Валентина Семеренко, колишні натуралізовані росіянки збірної України Ольга Абрамова та Марія Панфілова, старший тренер чоловічої команди Б Сергій Зоц, колишній біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Журавок переїхала жити в Росію та працює інструктором у лижному клубі.

Теги: біатлон Юлія Журавок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крулько вважає, що біатлонний комплекс у Буковелі може стати одним з найкращих у світі
Крулько: Біатлонні змагання, які колись проходили в Росії, потрібно забирати в Україну
12 червня, 11:15
Росія знищила біатлонну базу в Чернігові
«Ситуація дуже складна». Крулько розповів про розвиток біатлону на Сумщині та Чернігівщині
12 червня, 15:52
Іван Крулько: Юлія Джима прийняла рішення продовжувати виступи
«При рівних результатах даватимемо шанси молодим». Крулько розповів про зміну поколінь в українському біатлоні
15 червня, 14:54
Мартен Фуркад виступає за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань
Президент Федерації біатлону України пояснив, чому Фуркад і Бьорндален роблять проросійські заяви
15 червня, 19:42
Валентина і Віта Семеренко – легендарні українські біатлоністки
Будинок батьків сестер Семеренко зруйнувала російська авіабомба
29 червня, 19:10
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58

Новини

У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі
У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі
Федерація біатлону України відреагувала на скандальний допис Журавок про переїзд в Росію
Федерація біатлону України відреагувала на скандальний допис Журавок про переїзд в Росію
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
Лузан та Рибачок вдруге у сезоні виграли золото на етапі Кубка світу з веслування
Лузан та Рибачок вдруге у сезоні виграли золото на етапі Кубка світу з веслування
Стало відомо, коли Хижняк проведе другий бій у професійному боксі
Стало відомо, коли Хижняк проведе другий бій у професійному боксі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua