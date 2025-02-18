Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців
Залужний: Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів
фото: скріншот з відео

Залужний: Як і тоді, так і зараз я говорю: час обʼєднатися

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав українцям про День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Відповідний допис оприлюднив у Telegram.

«Вже 10 років. Ми так само памʼятаємо. І так само згадуємо. Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів. Він хоче нас залякати, влаштувати терор, він хоче забрати нашу Свободу. І я не помилився», – йдеться  у заяві.

Залужний додав, що за цей час українці пройшли багато:

«Ми разом раділи успіхам і втрачали найдорожче. В горі піднімали голову і продовжували боротьбу. Як і тоді, так і зараз я говорю: ми не злякаємось і будемо боротися до кінця. Як і тоді, так і зараз я говорю: час обʼєднатися. Навколо памʼяті тих, хто поліг на цій війні. Навколо віри в нашу Свободу. І навколо віри в нашу Перемогу».

Зауважимо, 18 лютого 2015 року, після тривалої оборони, українські військові залишили Дебальцеве. Бої за цей стратегічно важливий плацдарм та операція з виведення військ стали одними з найнапруженіших епізодів російсько-української війни, продемонструвавши відвагу українських захисників.

У бойових діях брали участь тисячі військовослужбовців і сотні одиниць техніки та артилерії з обох сторін. Протягом дев’яти місяців сили АТО утримували контроль над містом.

Цей день вважається завершенням боїв за Дебальцеве. Після відходу українські підрозділи закріпилися на новій оборонній лінії вздовж річки Луганка. Активні бойові дії тривали до 21 лютого.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вшановуючи пам'ять загиблих у Дебальцево українських захисників у лютому 2015-го, заявив, що українські військові обов'язково повернуться у захоплені ворогом міста і визволять окуповані території.

Читайте також:

Теги: Валерій Залужний Україна українці Донеччина війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025
Виступ президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки (повний текст)
15 лютого, 15:15
Жителі Волгограду повідомляють про атаку дронів
У Волгограді пролунала серія потужних вибухів (відео)
15 лютого, 06:41
Венс зробив заяву щодо відправлення американських військових в Україну
США перекинуть війська до України? Заява віцепрезидента Венса
14 лютого, 20:29
Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів
Потрощені будинки, є загиблі та поранені: Росія атакувала Краматорськ
13 лютого, 17:08
13 лютого – Міжнародний день жіночої дружби
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 лютого, 00:05
За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала 337 населених пунктів Донецької області
Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни
12 лютого, 07:45
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали
Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело
3 лютого, 13:08
Президентка Молдови приїхала до Києва у день народження Зеленського
Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
25 сiчня, 15:19
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Затримання генералів. Партія «Удар» зробила заяву
24 сiчня, 21:28

Суспільство

День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців
День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців
«Якщо з продуктами – хай приїжджає». Жителі села Марс здивували ставленням до Ілона Маска
«Якщо з продуктами – хай приїжджає». Жителі села Марс здивували ставленням до Ілона Маска
Поліг під час виконання бойового завдання на Сумщині. Згадаймо Івана Кучерука
Поліг під час виконання бойового завдання на Сумщині. Згадаймо Івана Кучерука
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: постраждали мати з дітьми
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: постраждали мати з дітьми
Речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24»
Речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24»
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
63K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
14K
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
8791
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
7829
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua