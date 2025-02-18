День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців

Залужний: Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів

Залужний: Як і тоді, так і зараз я говорю: час обʼєднатися

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав українцям про День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Відповідний допис оприлюднив у Telegram.

«Вже 10 років. Ми так само памʼятаємо. І так само згадуємо. Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів. Він хоче нас залякати, влаштувати терор, він хоче забрати нашу Свободу. І я не помилився», – йдеться у заяві.

Залужний додав, що за цей час українці пройшли багато:

«Ми разом раділи успіхам і втрачали найдорожче. В горі піднімали голову і продовжували боротьбу. Як і тоді, так і зараз я говорю: ми не злякаємось і будемо боротися до кінця. Як і тоді, так і зараз я говорю: час обʼєднатися. Навколо памʼяті тих, хто поліг на цій війні. Навколо віри в нашу Свободу. І навколо віри в нашу Перемогу».

Зауважимо, 18 лютого 2015 року, після тривалої оборони, українські військові залишили Дебальцеве. Бої за цей стратегічно важливий плацдарм та операція з виведення військ стали одними з найнапруженіших епізодів російсько-української війни, продемонструвавши відвагу українських захисників.

У бойових діях брали участь тисячі військовослужбовців і сотні одиниць техніки та артилерії з обох сторін. Протягом дев’яти місяців сили АТО утримували контроль над містом.

Цей день вважається завершенням боїв за Дебальцеве. Після відходу українські підрозділи закріпилися на новій оборонній лінії вздовж річки Луганка. Активні бойові дії тривали до 21 лютого.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вшановуючи пам'ять загиблих у Дебальцево українських захисників у лютому 2015-го, заявив, що українські військові обов'язково повернуться у захоплені ворогом міста і визволять окуповані території.