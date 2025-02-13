Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат
На фото атака на комбінаті у російському Липецьку 24 лютого 2024 року
зображення з соцмереж (ілюстративне)

Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збило 83 українських БпЛА над дев’ятьма областями

Жителі російського Липецька вночі скаржились на потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Люди повідомляють про атаку безпілотників та роботу ППО.

За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

Губернатор Липецької області підтвердив атаку дронів, зазначивши, що нібито впали лише уламки. Водночас про атаку на комбінат він не згадував.

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 83 українських БпЛА над дев’ятьма областями.

Нагадаємо, триває 1086-й день повномасштабної війни.

Окупанти завдали двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. 

Читайте також:

Теги: дрон безпілотник росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може програти війну в Україні
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
22 сiчня, 08:54
Наслідки нічної атаки на Харківщину
Атака дронів на Харківщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
1 лютого, 10:25
Як наголосив президент, Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, однак вони не можуть зупинити російські ядерні ракети
Зеленський розповів, яку допомогу повинна отримати Україна на шляху до вступу в НАТО
4 лютого, 19:24
«Зеленський не є легітимним президентом України, попри це Росія готова вести з ним переговори», - сказав Пєсков
Пєсков відреагував на заяву Зеленського стосовно ймовірних перемовин з Путіним
5 лютого, 12:41
Безпілотники виконують логістичні завдання, а також мінують та розміновують території
За рік забезпечення ЗСУ дронами зросло вдесятеро – Міноборони
10 лютого, 09:57
Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Путіна з президентом США
Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним
9 лютого, 15:49
Пожежа на Саратовському НПЗ
Росія заявила про атаку понад 40 дронів: відео наслідків
11 лютого, 08:00
Після попереднього огляду фахівці встановили, що вибухівки в знайденому безпілотнику немає
У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
Вчора, 14:46
У Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес
Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
Вчора, 12:34

Соціум

Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW
Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW
Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)
Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)
Земля входить у нову кліматичну еру: висновки науковців
Земля входить у нову кліматичну еру: висновки науковців
У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат
У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат
Туристи відмовляються від Туреччини: які напрямки обирають натомість
Туристи відмовляються від Туреччини: які напрямки обирають натомість
Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого
Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
113K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
43K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
24K
Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців
8059
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua