У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат

На фото атака на комбінаті у російському Липецьку 24 лютого 2024 року

Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збило 83 українських БпЛА над дев’ятьма областями

Жителі російського Липецька вночі скаржились на потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Люди повідомляють про атаку безпілотників та роботу ППО.

За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

Губернатор Липецької області підтвердив атаку дронів, зазначивши, що нібито впали лише уламки. Водночас про атаку на комбінат він не згадував.

💥💥Неспокійно на болотах



Серія вибухів пролунала у промзоні Липецька, в районі тракторного заводу.



"12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька. За словами місцевих, дрони атакували ще й місто Єлець, жителі чують багато «хлопків і дзижчання»", - пишуть роспабліки. pic.twitter.com/yQFhtws3Ys — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 83 українських БпЛА над дев’ятьма областями.

Нагадаємо, триває 1086-й день повномасштабної війни.

Окупанти завдали двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.