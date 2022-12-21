Зірковий Мессі показав, як спить з Кубком світу (фото)

Капітан збірної Аргентини, схоже, не випускає з рук Кубок світу

Аргентинець виклав відповідне цікаве фото у соцмережу

Легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі в своєму Instagram показав, як спить з Кубком світу. Про це повідомляє «Главком».

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Аргентинський нападник продемонстрував, як виглядає мрія, яку він здійснив. Капітан збірної Аргентини, схоже, не випускає з рук Кубок світу, який він завоював разом з командою у недільному фіналі Чемпіонату світу-2022 проти французів.

«Доброго ранку», – підписав Мессі своє фото в Instagram.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний та додатковий час матчу завершився внічию – 3:3. Аргентинці виграли у серії пенальті з рахунком 4:2 та стали чемпіонами світу.

На 23-й хвилині нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 36-й хвилині відзначився півзахисник Анхель Ді Марія. У другому таймі два м'ячі забив форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе (перший з 11-метрового). Гра перейшла у додатковий час, де команди обмінялися голами. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти збірної Аргентини.

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Раніше повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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