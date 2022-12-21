Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Зірковий Мессі показав, як спить з Кубком світу (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірковий Мессі показав, як спить з Кубком світу (фото)
Капітан збірної Аргентини, схоже, не випускає з рук Кубок світу
фото із соцмереж

Аргентинець виклав відповідне цікаве фото у соцмережу

Легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі в своєму Instagram показав, як спить з Кубком світу. Про це повідомляє «Главком».

Аргентинський нападник продемонстрував, як виглядає мрія, яку він здійснив. Капітан збірної Аргентини, схоже, не випускає з рук Кубок світу, який він завоював разом з командою у недільному фіналі Чемпіонату світу-2022 проти французів.

«Доброго ранку», – підписав Мессі своє фото в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний та додатковий час матчу завершився внічию – 3:3. Аргентинці виграли у серії пенальті з рахунком 4:2 та стали чемпіонами світу.

На 23-й хвилині нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 36-й хвилині відзначився півзахисник Анхель Ді Марія. У другому таймі два м'ячі забив форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе (перший з 11-метрового). Гра перейшла у додатковий час, де команди обмінялися голами. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти збірної Аргентини.

Раніше повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: Кубок світу ЧС-2022 Ліонель Мессі Instagram навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гол Мессі вивів Аргентину вперед у додатковий час
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
19 грудня, 10:15
Раніше Мессі анонсував завершення виступів у національній команді
Мессі зробив сенсаційну заяву щодо майбутньої кар'єри у збірній Аргентини
19 грудня, 03:51
На даний момент у світлини понад 56 млн вподобань
Мессі крутіший за яйце та Роналду: фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram
Вчора, 15:34

Фото

Зірковий Мессі показав, як спить з Кубком світу (фото)
Зірковий Мессі показав, як спить з Кубком світу (фото)
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
Шевченко зробив спільний знімок з очільником ФІФА, який дружить з Путіним (фото)
Шевченко зробив спільний знімок з очільником ФІФА, який дружить з Путіним (фото)
Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
16K
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
15K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
13K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
13K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
9947
Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту