Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Навроцький каже, що не був поінформований про намір передати винищувачі Києву
фото: AP

Раніше стало відомо, що Польща планує передати Україні літаки МіГ-29, які виводяться з експлуатації

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передачі Україні польських літаків МіГ-29, про що раніше повідомив міністр нацоборони країни Владислав Косиняк-Камиш. Про це повідомляє «Главком», передає Rmf24.

10 грудня глава президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що президента не поінформували про заплановану передачу польських винищувачів МіГ-29 Україні. Сам Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.

Навроцький висловив упевненість, що розв'яже це питання з Косиняком-Камишем і досягне угоди. «Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння. Мої колеги мали рацію: я не отримував офіційної інформації про подібні дії або про передачу МіГ Україні», – заявив польський лідер.

Нагадаємо, Польща проводить переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Країна наголошує, що передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

До слова, посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору.

Теги: Польща винищувач Кароль Навроцький

