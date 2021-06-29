Шведи стурбовані силою шульг українців, але бачать у цьому перевагу

Головний тренер збірної Швеції розповів про те, що його турбує перед матчем 1/8 фіналу Євро

Збірна України сьогодні, 29 червня, проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Головний тренер наших суперників зі Швеції напередодні розповів про переваги його команди і те, що його турбує найбільше.

«У нас є перевага перед збірною України в плані зросту при «стандартах». Сподіваюся, зможемо отримати з цього користь. На цьому турнірі стандартні положення дуже багато нам дали», - наводить слова тренера шведської збірної УЄФА

«Збірна України – унікальна на цьому чемпіонаті. У них одинадцять гравців грають лівою ногою. Вони непередбачувані, і це додає клопоту», - сказав тренер шведів Янне Андерсон.

Матч Швеція – Україна розпочнеться о 22:00. «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу.

Вже відомі три з чотирьох пар чвертьфіналу.