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    Шведи стурбовані силою шульг українців, але бачать у цьому перевагу

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    Шведи стурбовані силою шульг українців, але бачать у цьому перевагу
    Фото: УАФ

    Головний тренер збірної Швеції розповів про те, що його турбує перед матчем 1/8 фіналу Євро

    Збірна України сьогодні, 29 червня, проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Головний тренер наших суперників зі Швеції напередодні розповів про переваги його команди і те, що його турбує найбільше.

    «У нас є перевага перед збірною України в плані зросту при «стандартах». Сподіваюся, зможемо отримати з цього користь. На цьому турнірі стандартні положення дуже багато нам дали», - наводить слова тренера шведської збірної УЄФА

    «Збірна України – унікальна на цьому чемпіонаті. У них одинадцять гравців грають лівою ногою. Вони непередбачувані, і це додає клопоту», - сказав тренер шведів Янне Андерсон.

    Матч Швеція – Україна розпочнеться о 22:00. «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу.

    Вже відомі три з чотирьох пар чвертьфіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шведи стурбовані силою шульг українців, але бачать у цьому перевагу