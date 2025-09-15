«Путін вбиває наших дітей». Ультрас «Динамо» провели жорстку виховну бесіду з Бленуце

Фанати «Динамо» запитали у нападника, чому він поширював допис пропагандиста Соловйова

Фанати «Динамо» розповіли Бленуце, що тепер в Україні його вважають «ватником»

Ультрас «Динамо», які боронять Україну від ворога, сьогодні, 15 вересня, провели жорстку виховну бесіду з новачком київського «Динамо» Владіславом Бленуце, який поширював у соцмережах російську пропаганду. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

«Зустріч відбулася сьогодні близько 16:00 в Шевченківсьому районі Києва. Ультрас «Динамо», які боронять Україну від ворога, випадково помітили Бленуце і підійшли до нього, щоб поспілкуватися. Йому висказали все, що про нього думають. Він не зміг аргументовано відповісти на жодне поставлене запитання», – повідомило джерело.

Зазначається, що фанати «Динамо» запитали у нападника, чому він поширював допис російського пропагандиста Володимира Соловйова.

«Щодо Соловйова. Він почав щось розповідати, що там було не про Україну, а про Молдову. Але нормально відповісти на запитання не зміг. Фанати почали розповідати Бленуце, що їхні побратими загинули на війні. Також його запитали про репост виступу Путіна, який зробила його дружина. Румун відповів: «Та там щось про дітей було...». Ми йому пояснили, що Путін вбиває наших дітей також, а він тут щось розповідає. Цікаво, що одна жінка, яка стала випадковим свідком розмови, також почала сварити Бленуце та вимагати від нього, щоб він покинув Україну», – зазначило джерело.

Фанати «Динамо» також розповіли Бленуце, що тепер в Україні його вважають «ватником». На що Бленуце відповів – «Ну нехай вважають...».

«Він не розуміє, що зробив. Він не визнає своєї провини», – розповіло джерело про підсумок розмови.

Як повідомляло BBC, після того, як «Динамо» вже оголосило про підписання контракту з Бленуце, у його соцмережах знайшли репости російського пропагандиста Володимира Соловйова.

З постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом «Бригада».

ЗМІ писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента РФ Володимира Путіна. Все це з'являлося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України.

Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у тік-тоці та в Instagram.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Svetlana Gomboeva in 2023 was one of the guests at a propaganda event in Alushta (Crimea) for training Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Donetsk, Luhansk, and the Republic of Crimea. pic.twitter.com/NqJGNiwPWu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 25, 2025

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.