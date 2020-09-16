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    Ребров вивів «Ференцварош» у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Мілевського програла (відео)

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    Сергій Ребров повернув&nbsp;&laquo;Ференцварош&raquo; в еліту європейського футболу - Ребров вивів «Ференцварош» у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Мілевського програла (відео)
    Сергій Ребров повернув «Ференцварош» в еліту європейського футболу
    Світлина - Fradi.hu

    Український тренер зміг перемогти команду, яка торік ледь не перемогла «Шахтар»

    Очолюваний українським тренером Сергієм Ребровим угорський «Ференцварош» вийшов у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. У матчі третього раунду «Фраді» вдома перемогли хорватське «Динамо» з Заґреба. Те саме «Динамо», яке у торішньому груповому турнірі Ліги чемпіонів вело 3:1 у матчі з донецьким «Шахтарем» і втратило перемогу на заключних секундах.

    Усі 90 хвилин у складі будапештців відіграв український хавбек Ігор Харатін. Ще один українець Олександр Зубков подивився матч серед резервістів «Ференцвароша».

    «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ловренчіч (2). 1:1 – Узуні (23, автогол). 2:1 – Узуні (65)

    А ось команда ще двох українців сита третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів не подолала. Білоруське «Динамо» з Бреста поступилося в Ізраїлі. Обидва українці вийшли в основі: нападник Артем Мілевський відіграв 86 хвилин, оборонець Євген Хачеріді – 61-ну.

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Динамо» (Брест, Білорусь) – 1:0

    Гол: 1:0 – Дон Бітон (50, з пенальті)

    Ще в одному матчі середи кіпрська «Омонія» у серії пенальті сенсаційно перемогла сербську «Црвену Звезду».

    «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 1:1, по пенальті 4:2

    Голи: 1:0 – Міхаель Люфтнер (31). 1:1 – Мірко Іваніч (45+1)

    Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів подолало київське «Динамо», яке перемогло нідерданський АЗ.

    Поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть складатися з двох матчів. Вони відбудуться 22 і 29 вересня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Артем Мілевський Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді ФК Динамо (Загреб) Олександр Зубков Дьордь Ловренчіч ФК «Црвена Звезда» ФК «Омонія» Дон Бітон ФК «Маккабі» (Тель-Авів) Мірко Іваніч Міхаель Люфтнер Мирто Узуні
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