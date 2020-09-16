Ребров вивів «Ференцварош» у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Мілевського програла (відео)



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Сергій Ребров повернув «Ференцварош» в еліту європейського футболу Світлина - Fradi.hu

Український тренер зміг перемогти команду, яка торік ледь не перемогла «Шахтар»

Очолюваний українським тренером Сергієм Ребровим угорський «Ференцварош» вийшов у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. У матчі третього раунду «Фраді» вдома перемогли хорватське «Динамо» з Заґреба. Те саме «Динамо», яке у торішньому груповому турнірі Ліги чемпіонів вело 3:1 у матчі з донецьким «Шахтарем» і втратило перемогу на заключних секундах.

Усі 90 хвилин у складі будапештців відіграв український хавбек Ігор Харатін. Ще один українець Олександр Зубков подивився матч серед резервістів «Ференцвароша».

«Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 2:1

Голи: 1:0 – Ловренчіч (2). 1:1 – Узуні (23, автогол). 2:1 – Узуні (65)

А ось команда ще двох українців сита третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів не подолала. Білоруське «Динамо» з Бреста поступилося в Ізраїлі. Обидва українці вийшли в основі: нападник Артем Мілевський відіграв 86 хвилин, оборонець Євген Хачеріді – 61-ну.

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Динамо» (Брест, Білорусь) – 1:0

Гол: 1:0 – Дон Бітон (50, з пенальті)

Ще в одному матчі середи кіпрська «Омонія» у серії пенальті сенсаційно перемогла сербську «Црвену Звезду».

«Омонія» (Нікосія, Кіпр) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 1:1, по пенальті 4:2

Голи: 1:0 – Міхаель Люфтнер (31). 1:1 – Мірко Іваніч (45+1)

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів подолало київське «Динамо», яке перемогло нідерданський АЗ.

Поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть складатися з двох матчів. Вони відбудуться 22 і 29 вересня.