Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує

Ексбоєць «Азову» Віктор Лахно розповів, що сталося після інциденту з Єрмаком

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Віктор Лахно заявив, що після інциденту його доставили до відділку в кайданках

Колишній полонений та військовослужбовець «Азову» Віктор «Лелека» Лахно підтвердив, що його затримали після інциденту з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком біля суду в Києві. Про це повідомляє «Главком».

Колишній полонений та військовослужбовець «Азову» Віктор «Лелека» Лахно підтвердив, що його затримали після інциденту з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком біля суду в Києві pic.twitter.com/vpd4E4FTxw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 14, 2026

Раніше повідомлялося, що після засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку невідомий чоловік кинув у бік ексочільника Офісу президента яйце. Згодом у соцмережах з’явилися кадри, на яких Віктор Лахно перебуває у кайданках.

Сам Лахно заявив, що його доставили до відділку поліції після інциденту. «Просто хтось сказав, щоб мене затримали і доставили до відділку», – зазначив військовий.

За словами Лахна, рішення про затримання, ймовірно, ухвалили вже після чиєїсь команди. На оприлюднених відео видно, як після судового засідання один із чоловіків намагався кинути яйце в Андрія Єрмака. Після цього поліція затримала Віктора Лахна.

Незадовго до інциденту військовий також опублікував відео, на якому Андрію Єрмаку вигукують, що «український народ його не поважає». У відповідь екскерівник Офісу президента сказав: «А ви говорите за весь український народ?».

Віктор Лахно є бійцем полку «Азов». Він брав участь в авіапрориві на «Азовсталь» та згодом повернувся з російського полону.

Як зазначає «Главком», у подібних випадках може йтися про адміністративну відповідальність за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Дрібне хуліганство». Санкція статті передбачає штраф від 51 грн до 119 грн, громадські роботи від 40 до 60 годин, виправні роботи строком від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Сторона захисту заявила, що не встигла ознайомитися з матеріалами справи, які налічують 16 томів. Адвокат Ігор Фомін попросив перенести розгляд, після чого суд надав додатковий час для ознайомлення та продовжив засідання наступного дня.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що прокуратура проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.