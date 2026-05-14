Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
Ексбоєць «Азову» Віктор Лахно розповів, що сталося після інциденту з Єрмаком
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Віктор Лахно заявив, що після інциденту його доставили до відділку в кайданках

Колишній полонений та військовослужбовець «Азову» Віктор «Лелека» Лахно підтвердив, що його затримали після інциденту з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком біля суду в Києві. Про це повідомляє «Главком».

Раніше повідомлялося, що після засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку невідомий чоловік кинув у бік ексочільника Офісу президента яйце. Згодом у соцмережах з’явилися кадри, на яких Віктор Лахно перебуває у кайданках.

Сам Лахно заявив, що його доставили до відділку поліції після інциденту. «Просто хтось сказав, щоб мене затримали і доставили до відділку», – зазначив військовий.

За словами Лахна, рішення про затримання, ймовірно, ухвалили вже після чиєїсь команди. На оприлюднених відео видно, як після судового засідання один із чоловіків намагався кинути яйце в Андрія Єрмака. Після цього поліція затримала Віктора Лахна.

Незадовго до інциденту військовий також опублікував відео, на якому Андрію Єрмаку вигукують, що «український народ його не поважає». У відповідь екскерівник Офісу президента сказав: «А ви говорите за весь український народ?».

Віктор Лахно є бійцем полку «Азов». Він брав участь в авіапрориві на «Азовсталь» та згодом повернувся з російського полону.

Як зазначає «Главком», у подібних випадках може йтися про адміністративну відповідальність за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Дрібне хуліганство». Санкція статті передбачає штраф від 51 грн до 119 грн, громадські роботи від 40 до 60 годин, виправні роботи строком від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Сторона захисту заявила, що не встигла ознайомитися з матеріалами справи, які налічують 16 томів. Адвокат Ігор Фомін попросив перенести розгляд, після чого суд надав додатковий час для ознайомлення та продовжив засідання наступного дня.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що прокуратура проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Читайте також:

Теги: суд суддя Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі, вбивши шістьох людей
Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
19 квiтня, 21:45
Єрмак поспілкувався зі співаком Drevo
Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак
20 квiтня, 18:16
Прихильники 18-річного фігуранта, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці, скандували гасла на його підтримку
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
22 квiтня, 11:29
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин
23 квiтня, 09:59
Суд виправдав нардепа Андрія Ніколаєнка у резонансній аварії
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
6 травня, 17:17
Епштейн: Це розкіш – мати можливість самому обрати час, коли попрощатися
Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна
7 травня, 05:57
Чоловіку вдалося кинути два яйця
Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)
Вчора, 19:40
На засіданні суду прокурор зачитала протокол переписки Єрмака з громадянкою Анікієвич Веронікою Федорівною
У справі кооперативу «Династія» фігурує ворожка. Досьє на Вероніку Анікієвич
Вчора, 15:51
Тимур Міндіч хотів купити половину акцій ТОВ «Файєр Поінт», але офіційно не склалося. Чи є він нині «тіньовим» власником компанії, залишається загадкою
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
12 травня, 13:00

Суспільство

Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua