Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»
фото: ТАРС

Лукашенко зробив заяву на нараді з питань розвитку картоплярства

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що керує країною «по-диктаторськи», тому що так виходить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Пул Першого».

«Не хотілося б керувати авторитарно, по-диктаторськи, але поки що не виходить», – сказав самопроголошений президент.

Не уточнено контекст заяви Лукашенка, але відомо, що слова були сказані на нараді з питань розвитку картоплярства.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пройшов перший у своєму житті повний медичний огляд. Він прокоментував чутки про те, що має проблеми зі здоров'ям та практично перебуває «на межі смерті». За словами Лукашенка, він пройшов повне медичне обстеження, каже, що лікарі перевірили кожну клітинку його організму і навіть мозок.

До слова, Олександр Лукашенко обурився через тарганів у готелях. Під час наради з білоруськими чиновниками Лукашенко заявив, що туристи не їдуть до республіки саме через них.

Як повідомлялося, Лукашенко вигадав неймовірну версію, чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Він заявив, що не був поінформований про наміри Кремля розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За словами Лукашенка, його тоді нібито збентежила велика кількість військових РФ, які прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь

